Missionária da Bahia prevê morte de quatro pessoas e presságio se concretiza em Balneário Camboriú

As vítimas foram encontradas sem vida dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina

Uma missionária da Bahia, Carol Leite Machado, causou comoção ao afirmar ter recebido uma revelação de Deus sobre a morte de quatro pessoas em um carro. A previsão foi feita em uma live no Instagram na última quarta-feira (27) de dezembro. Surpreendentemente, na manhã de segunda-feira (1º), quatro jovens foram encontrados sem vida dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

As vítimas, todas naturais de Paracatu, Minas Gerais, foram identificadas. Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, 21, Karla Aparecida dos Santos, 19, e Nicolas Oliveira Kovaleski de 16, vieram a óbito no local. A família de uma das vítimas, dona do carro, contou à polícia que o veículo tinha passado por customização recentemente no sistema de escapamento, na parte externa para aumentar o ronco do motor.

A missionária Carol Leite Machado, durante sua transmissão ao vivo, mencionou que a tragédia envolveria quatro pessoas em um incidente aparentemente pequeno, mas que se tornaria notícia em todo o Brasil. A conexão entre as palavras da missionária e o acontecimento posterior levantaram questões intrigantes nas redes sociais sobre a fé, o destino e a possibilidade de uma intervenção divina.

Na live realizada no Instagram, Carol compartilhou detalhes de sua suposta revelação divina, afirmando que Deus havia mostrado a ela a morte iminente de quatro pessoas em um veículo. As circunstâncias foram descritas pela missionária, “Eu vejo um carro com quatro pessoas, não adianta pedir Jesus misericórdia. O espírito santo me disse que irá levar todos, não vai ficar um. Será notícia por todo Brasil, não será um acidente feio, vai ser por uma coisa tão pequena”.

Conforme o relato da jovem que aguardava seus amigos na rodoviária, ao chegarem, por volta das 3h15min, queixando-se de enjoo e tontura, permaneceram no veículo devido ao trânsito congestionado. Com sintomas como pele roxa, enjoo e tontura se intensificando, a testemunha alegou ter tomado a iniciativa de pedir socorro ao Samu, que, conforme seu relato, chegou ao local em oito minutos. No entanto, a rapidez do atendimento não foi suficiente para reverter o destino dos quatro jovens, que ficaram sem sinais vitais ainda na rodoviária.

As autoridades estão investigando a fundo as causas das mortes, com a intoxicação sendo considerada como principal suspeita, após a identificação de uma ruptura na conexão do cano de escape com o motor. A BMW onde os jovens foram encontrados estava estacionada na rodoviária local. O Instituto Médico Legal (IML) está realizando exames para confirmar a presença de substâncias tóxicas no organismo das vítimas. Diante desse cenário, as autoridades agora buscam respostas nas imagens das câmeras de segurança da região.