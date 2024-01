Miss Bumbum 2022, Carol Lekker, adota estilo ‘Mob-wife’ e exalta glamour das esposas de bicheiros cariocas

A vencedora do concurso de beleza revela sua inspiração nas musas da moda que ditaram tendências nos bairros cariocas

Na última semana, a vencedora do Miss Bumbum 2022, Carol Lekker, surpreendeu seus seguidores ao adotar o estilo ‘Mob-wife’ nas redes sociais, uma tendência emergente no TikTok que remete às esposas de mafiosos. Contudo, para a carioca, essa moda não é novidade. Em uma emocionante postagem no Instagram, Carol destacou a familiaridade do ‘Mob-wife’ com a realidade glamurosa e sedutora das esposas de bicheiros do Rio de Janeiro.

A ex-A Grande Conquista compartilhou suas memórias de infância e adolescência, revelando que as mulheres de bicheiro foram verdadeiras musas da moda em seu bairro. “Durante minha juventude, elas ditavam tendências com suas roupas lindas e coladas. Eu e todas as meninas queríamos ser elas”, comentou Carol.

A influência das esposas de bicheiros na moda carioca é evidente no estilo audacioso de Carol Lekker. Ela ressalta que a elegância e ousadia dessas mulheres sempre a fascinaram, influenciando seu gosto pela ostentação, roupas de marca e um estilo de vida audacioso. “Essa herança de estilo é algo que carrego comigo até hoje. Estou amando que a era ‘clean girl’ está no fim, eu gosto da pegada mais sexy”, afirmou a Miss Bumbum.

Enquanto a estética ‘clean girl’ continua popular nas redes sociais, a ascensão do ‘Mob-wife’ destaca a diversidade de estilos na internet. Carol Lekker, ao resgatar a essência das musas cariocas, não apenas abraça a tendência, mas também homenageia as mulheres que foram fonte de inspiração para ela e muitas outras jovens nos bairros do Rio de Janeiro. O ‘Mob-wife’ brasileiro ganha vida através da elegância e ousadia de uma Miss Bumbum que encontra nas ruas cariocas a inspiração para seu próprio brilho.