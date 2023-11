Mirian Carter, ex-Reality Show, compartilha sua infância simples em novo livro infantil

“Mirna e sua Boneca de Milho” conta a história de uma garotinha muito humilde, simples e tímida, que vivia na roça com seus pais e suas irmãs

Na última edição da Bienal do Livro, realizada no Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a escritora Mirian Carter, mais conhecida por sua participação no reality show “A Grande Conquista”, encantou os visitantes com o lançamento de seu novo livro infantil, intitulado “Mirna e sua Boneca de Milho”.

‘Mirna e sua Boneca de Milho’: livro de ex-participante de reality show chega à bienal

O livro, que narra a história de uma garotinha simples e humilde que cresceu em uma área rural ao lado de seus pais e irmãs, foi recebido com entusiasmo pelo público e críticos literários. Mirian, que se tornou conhecida por sua personalidade cativante no programa de TV, agora se aventura na literatura infantil com o objetivo de inspirar crianças a valorizarem a simplicidade da vida e a conexão com a natureza.

Mirian Carter, inspira com livro sobre felicidade na simplicidade

Mirian explicou que a ideia para o livro surgiu de suas próprias experiências de infância. “Eu tinha esse projeto da história da minha infância há muito tempo em minha mente. Eu achava muito incrível como eu conseguia, quando criança, sonhar de uma forma tão real mesmo diante daquela época em que tinha escassez financeira, onde eu digo que para mim e para minhas irmãs, chinelo era luxo, imagina sapato”, disse a autora.

A história de Mirna, a protagonista do livro, é um testemunho de como uma criança pode encontrar alegria na simplicidade. Ela nunca teve acesso a brinquedos tecnológicos, mas sua imaginação a levou a criar um mundo mágico em meio à natureza. Mirian espera que essa história inspire as crianças a se reconectarem com a natureza e a valorizarem a beleza da vida simples.

Além disso, a escritora compartilhou seu forte vínculo com os animais, revelando que sua conexão é tão intensa que ela luta diariamente com o dilema de comer carne. “Hoje eu tenho uma luta comigo mesma que é não comer carne, mas não porque eu acho que é errado, mas porque os animais foram tão meus amigos que quando eu estou comendo uma carne eu lembro deles. Eu como, mas me sinto uma traidora”, disse Mirian.

No entanto, o foco principal do livro é transmitir a mensagem de que a infância pode ser repleta de alegria, mesmo sem acesso a brinquedos e tecnologia. Mirian compartilha sua nostalgia de ter crescido no campo, onde a natureza, os animais e os momentos simples eram a base de sua felicidade.

Ela concluiu: “Foi um dos melhores momentos da minha vida ter crescido na roça, que meu pai não era o dono, mas sim o boiadeiro. Existia vida, paz, uma alegria tão grande no meu coração e eu acabei resolvendo passar tudo isso para o papel. Espero que as crianças vejam essa história como um aprendizado”. O livro “Mirna e sua Boneca de Milho” promete se tornar um tesouro na estante de leituras infantis, mostrando um mundo encantador que resgata valores preciosos da infância.