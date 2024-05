Mirella Santos comemora 41 anos com festa na casa da amiga Mannu Carvalho em Trancoso-BA

Mirella Santos comemorou seus 41 anos na casa da amiga Mannu Carvalho em Trancoso, no litoral baiano. A festa teve a presença da filha da aniversariante, Valentina, e do marido, Wellington Muniz, o Ceará, além de amigos.

Mirella com a filha Valentina e o marido Ceará Mirella e Ceará dançam durante a festa de aniversário Mirela, Ceará, Valentina, Mannu, Lelo – dono da Pousada Estrela Mirella curta ao lado da amiga enquanto a festa era preparada





Mannu conta que a festa foi preparada para amiga após um dia de relaxamento pensado inteiro para ela. “Eles vieram passar uma semana aqui, pois ela queria comemorar na Bahia. Somos muito amigas e ela ainda não conhecia minha casa e ela foi uma das principais incentivadoras da minha casa. Eu organizei um passeio de barco no dia, para que ela não estivesse em casa durante a movimentação.

Mannu Carvalho e a amiga Mirella Santos Mirella Santos curte a música durante sua festa

Créditos: Divulgação Mirella sopra as velinhas na companhia da filha “Noite mágica com amigos de longa data”, disse Mirella

Fomos até Caraíva, subimos o rio para eles conhecerem depois fomos até à Praia do Satu, uma praia deserta, para almoçar. Na volta eu já havia organizado massagem para ela e uma cabeleireira e maquiadora. Quando ela saiu do quarto já era festa”, conta a influencer e empreendedora no universo dos eventos.



Na festa, Mannu e Mirella curtiram ao lado de amigos e música ao vivo e um belo bolo em uma mesa toda decorada com flores, folhas e petiscos.



Em suas redes sociais, Mirella compartilhou o momento e agradeceu pela noite de celebração ao lado dos amigos e da família. “Noite mágica com amigos de longa data, música boa e excelente gastronomia!!”, publicou