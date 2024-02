Ministro João Otávio de Noronha do STJ passa por cirurgia de pálpebras com Dra. Patrícia Rocha

“Estou com a aparência muito mais natural e jovial. Mudou sem que as pessoas percebessem exatamente o que mudou”, diz Ministro em vídeo compartilhado pela cirurgiã Patrícia Rocha.

Após 55 dias de cirurgia, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), teve os resultados de sua cirurgia de pálpebras compartilhados pela sua médica. A cirurgia foi realizada pela Cirurgiã Plástica Ocular, Dra. Patrícia Rocha, um dos principais nomes em cirurgia de pálpebras no país. O procedimento, que incluiu tanto protocolos cirúrgicos quanto não cirúrgicos, teve como objetivo melhorar a estética palpebral e aumentar o campo de visão do Ministro, que já estava prejudicado.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Dra. Patrícia explicou: “O ministro Noronha me procurou no ano passado, relatando sensação de peso nos olhos, olhar cansado e comprometimento visual. Após avaliação, identificamos a ptose palpebral, realizei portanto uma cirurgia para manter a função palpebral, abrindo o campo visual e também melhorando a estética.”

A cirurgiã enfatizou que a cirurgia de pálpebras vai além da estética, visando também melhorar a função palpebral. Ela destacou que a idade não é um fator determinante para a indicação do procedimento, com pacientes de diversas faixas etárias se beneficiando da intervenção de acordo com suas necessidades individuais.

Durante a gravação do vídeo, o Ministro Noronha expressou sua satisfação com os resultados: “Estou muito, muito feliz. Aparência mais natural e jovial. Mudou sem que as pessoas percebessem exatamente o que mudou. É incrível como a cirurgia das pálpebras pode fazer uma diferença tão significativa.” Ele ainda brincou sobre a reação das pessoas ao seu novo visual: “Todo mundo fala assim: ‘você está diferente’, mas, ninguém fala: ‘você operou o olho’, ninguém pergunta. Mudou e eles têm que pesquisar para descobrir.”

Dra. Patrícia ressaltou a importância do procedimento para a aparência e o bem-estar emocional dos pacientes. O Ministro concordou: “Faz bem, nos traz espontaneidade e uma sensação de viver de forma mais natural. É uma melhora que vai além da estética, é uma renovação interna também.”

No final da consulta, o Ministro compartilhou um momento descontraído, revelando que até mesmo sua esposa ficou surpresa com os resultados: “Até eu não acreditava, eu dizia para ela que eu não acreditava que eu pudesse ficar ainda mais bonito que já é e consegui”. Ele ainda afirmou que já indicou o procedimento para vários amigos.