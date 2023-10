Ministra Luciana Santos alerta para crise climática na Rio Innovation Week

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destaca os desafios climáticos durante o evento

No evento de abertura da Rio Innovation Week, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, trouxe à tona a urgência da crise climática que o Brasil enfrenta. Durante seu discurso no Rio de Janeiro, Luciana destacou que as mudanças climáticas não são uma ameaça futura, mas uma realidade que já causa danos significativos.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos

A ministra alertou para a situação crítica na Amazônia, que atualmente enfrenta uma das maiores secas já registradas. Essa seca é resultado da combinação de dois fenômenos simultâneos: o El Niño e o aquecimento do Atlântico Tropical Norte. Em algumas regiões, os rios estão secos, tornando a navegação impossível. Além disso, essa mudança na temperatura das águas pode ter causado a morte de botos e tucuxis que habitam o Lago Tefé, resultando em uma tragédia ambiental de grandes proporções na região do Médio Solimões.

MCTI conecta conhecimento e inovação na Rio Innovation Week

Luciana Santos enfatizou as ações do governo federal para enfrentar a crise climática, incluindo programas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação voltados para a bioeconomia, reindustrialização verde e energias alternativas. Ela destacou que a biodiversidade brasileira possui um potencial genético significativo e pode ser a chave para gerar riqueza e inclusão social sem destruir a floresta. A bioeconomia, segundo a ministra, pode impulsionar a reindustrialização do país em bases verdes, oferecendo alternativas de baixa emissão de carbono.

Além disso, Luciana Santos mencionou o lançamento da Rede de Descarbonização, Mobilidade e Logística pelo ministério, visando preparar o Brasil para a mobilidade do futuro, que inclui veículos autônomos, mais conectados e sustentáveis. Ela ressaltou o papel do MCTI em conectar o conhecimento à inovação e desenvolver soluções inovadoras para os desafios climáticos.

A Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina, está acontecendo no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, de 3 a 6 de outubro. O evento conta com 30 conferências, mais de 1.700 palestras e a participação de mais de 200 empresas e instituições de pesquisa em um espaço total de 60.000 metros quadrados, proporcionando um ambiente propício para discussões sobre os desafios climáticos do país e soluções inovadoras.