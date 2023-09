Ministra Carmén Lúcia enaltece a democracia no julgamento dos atos antidemocráticos

“Bendita democracia”, diz ministra Carmén Lúcia a votar pela condenação do primeiro réu dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

Na manhã desta quinta-feira (14), o Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a julgar as ações penais relacionadas aos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. Por maioria, o STF condenou o réu Aécio Lúcio Costa Pereira a pena de 17 anos de prisão por envolvimento nos atos antidemocráticos, em sessão que deu continuidade a outros julgamentos.

Ministra Carmén Lúcia responde advogado bolsonarista

Em um momento crucial do julgamento, a ministra Carmén Lúcia proferiu um voto que julgou procedente a ação seguindo o relator na integralidade, mas também respondeu Sebastião Coelho, defensor do bolsonarista Aécio Lúcio, que disse que os magistrados “são as pessoas mais odiadas do país”.

Ministra Carmén Lúcia defende democracia em julgamento dos atos antidemocráticos

“Senhora presidente, bendita democracia, que permite que alguém que mesmo nos odiando pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto, que é a sua verdade. Em uma ditadura nós sabemos que isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há Judiciário independente, nem advocacia livre, e nem cidadania com direitos. Bendita democracia”, disse a ministra à a presidente da Corte, ministra Rosa Weber.



As palavras de Carmén Lúcia refletem o posicionamento do STF em relação ao pensamento apresentado sobre os ministros. Em um momento em que as instituições democráticas enfrentam desafios, o tribunal desempenha um papel crucial ao garantir que todos tenham a oportunidade de se defender perante a lei, independentemente de suas opiniões políticas.



O julgamento dessas ações penais continua a ser um marco importante na defesa dos valores democráticos no Brasil. O voto da ministra Carmén Lúcia reforça a ideia de que a democracia não apenas permite a diversidade de opiniões, mas também protege o direito de todos os cidadãos, independentemente de suas convicções políticas.