Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo do DF lançam o programa “Conheça o Brasil: Cívico” para valorizar a história e a cultura do país

Brasília terá uma das principais rotas turísticas nacionais para estimular o espírito de nacionalidade dos brasileiros

A capital do Brasil; símbolo da arquitetura, do design e Patrimônio Mundial da Unesco; é palco de iniciativa do governo federal para estimular o turismo cívico no país. É que o Ministério do Turismo, em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal e o Ministério da Educação, com o apoio do setor turístico local, lançaram, nesta segunda-feira (20), o “Conheça o Brasil: Cívico”.

O programa tem como foco estudantes, professores e pesquisadores de todo o país e incentivará esse público a conhecer Brasília e se reconectar com a essência e a diversidade nacional, aguçando o espírito cívico e o orgulho de ser brasileiro, a partir das visitas aos atrativos históricos, culturais e naturais da Capital Federal e do seu entorno.

“Estamos juntando o Poder Público, a iniciativa privada numa grande iniciativa para trazer a preços reduzidos estudantes secundaristas, os universitários, porque é o direito deles conhecer a sua Capital Federal, os símbolos nacionais que nós temos aqui em Brasília. É um projeto-piloto, que vai funcionar em outras regiões do Brasil onde houver também um contrafluxo do movimento turístico”, comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Serão desenvolvidos roteiros e experiências que mesclarão ícones da democracia do Brasil, como a Esplanada dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional; museus que guardam a história de importantes personalidades, como o JK, e monumentos públicos que contribuem para entender melhor os acontecimentos mais relevantes do país.

As viagens também deverão contemplar outras opções turísticas no entorno de Brasília, como atrativos naturais, gastronômicos e culturais, de forma a mostrar uma Brasília diversa e plural, reposicionando sua imagem como importante destino nacional.

“Eu acho que qualquer povo precisa conhecer a sua história, a sua origem. Então, eu acho que esse programa, ele procura resgatar essa história, essa honra à Pátria, esse resgate mesmo da valorização da nossa cidade. Nós estamos prontos para receber esses alunos, ministro. Rede hoteleira mobilizada, os guias todos preparados”, declarou o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

O lançamento do programa também reuniu o secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Atração de Investimentos do MTur, Carlos Henrique Sobral; o secretário nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do MTur, Milton Zuanazzi; o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Técnicos do MTur, Wilken Souto; a ministra em exercício das Comunicações, Sônia Faustino, e os deputados federais Felipe Carreras e Gilvan Máximo, além de vários representantes do trade turístico local, entre outros.

O “Conheça o Brasil: Cívico” irá impulsionar a economia de Brasília no período de baixa movimentação turística, normalmente aos finais de semana, beneficiando hotéis, restaurantes, agências de turismo e guias de turismo da cidade. O resultado impactará na geração de mais emprego e renda para a população brasiliense. Atualmente, o setor hoteleiro da Capital Federal registra cerca de 10 mil leitos não utilizados nos fins de semana.

A iniciativa contemplará a estruturação de roteiros e experiências turísticas; a qualificação de profissionais de linha de frente de atendimento ao turista em Brasília, principalmente aqueles que atuam em receptivos locais, equipamentos de meios de hospedagem e de alimentação, guias e condutores de turismo; a realização de ações promocionais para estimular o espírito cívico dos brasileiros e incentivá-los a conhecer a capital do País e se reconectar com a histórica do Brasil; o apoio à comercialização do produto turístico “Brasília”, como destino de turismo cívico; e a mobilização de instituições de ensino brasileiras para divulgação da iniciativa para alunos, professores e pesquisadores.

Também contará com crédito facilitado para a aquisição de pacotes e serviços turísticos, oferecido pelo “Conheça o Brasil: Realiza”, uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Banco do Brasil que oferece a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, que está em fase de adesão das empresas do setor.

“Será um projeto-piloto que queremos implantar em vários destinos do país que podem se beneficiar com o que abrigam de monumentos e atrativos históricos e que podem ser visitados no contrafluxo turístico”, finaliza o ministro Celso Sabino.