Ministério da Educação reconhece primeiro curso sobre Lei da Atração Consciente do Brasil

Para idealizadora do método, Lucimara de Morais, curso que teve adesão superior a 20 mil alunos é o único com reconhecimento do MEC e a certificação com extensão universitária através da Faculdade de Brasília

extenso número de informativos, métodos e cursos difundidos pelo meio digital, a Lei da Atração recebe um aprofundamento diferenciado, sob ótica e metodologia inovadora no treinamento online “Lei da Atração Consciente”. Apresentado pela Universidade Corporativa Templo do Saber, o curso com adesão superior de 20 mil alunos, destaca como principal diferencial do mercado, seu reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) e sua certificação com extensão universitária através da Faculdade de Brasília.

O método idealizado pela gaúcha Lucimara de Morais, especializada em temas sobre o desenvolvimento pessoal há quase 20 anos, obteve chancela pelo MEC após um período de análises e considerações dos profissionais e especialistas do MEC, principal órgão educacional do País. Dividido em módulos, o curso conta com aulas apresentadas em sistema online EAD e duração de 12 meses, com disposição em português ou espanhol.

“Tivemos um processo dividido em três etapas, antes de sermos reconhecidos pelo Ministério. A primeira fase serviu como uma espécie de chave às demais fases. Com a aceitação da proposta apresentada, fomos avaliados, analisados e contextualizados ao longo da segunda fase. Após ajustes pontuais dos especialistas atingimos o último passo, que rumou para a chancela do Método e o selo de reconhecimento”, explica Lucimara de Morais, CEO da Universidade Corporativa Templo do Saber.



A complexidade de cada etapa envolvida teve como importante garantia, a credibilização do método apresentado. “Muito importante, pois, não somos somente mais um curso no mercado, como também não ensinamos para os alunos o mais do mesmo. O Ministério nos deu credencial para o mercado educacional, sendo que após o longo processo realizou algumas considerações e ajustes pontuais de nossa proposta inicial apresentada”, lembra a idealizadora. “E foram sinalizações importantes, como alguns complementos que corroboram ainda mais nosso método. Achei importante e só melhorou nossa metodologia”, completa.

Para o próximo ano, o método que conquistou mais de 20 mil alunos visa novas esferas, com a abertura de 4 novas turmas. “Os alunos que buscam pelo método são aqueles que querem transformar a vida e, querem acelerar o resultado de conquistas, tendo melhorias em todas as áreas, seja pessoal, profissional e financeira”, sintetiza.



“Nossa meta é mostrar que a Lei da Atração Consciente é um fato e trata do pensamento consciente. São aqueles pensamentos que apostam em um próximo nível e levam a conquistas superiores para toda uma transformação da realidade. O pensamento consciente é a base para às vitórias maiores sobre as atingidas até o momento”, finalizou.

SOBRE A IDEALIZADORA DO MÉTODO

Lucimara de Morais é pioneira no Brasil e no mundo a ensinar a verdade nua e crua sobre lei da atração, mãe e esposa do Jaques. Uma apaixonada por comportamento humano, estudiosa dos poderes da mente, criou e desenvolveu várias metodologias, autora de 02 livros e já treinou milhares de pessoas em seus treinamentos online. Hoje é CEO da Universidade Corporativa Templo do Saber – a primeira e única universidade sobre lei da atração no país e no mundo, Mentora, Treinadora Mental, Filósofa, Palestrante, Escritora, Orientadora para desenvolvimento pessoal.



Nascida e criada no interior do Rio Grande do Sul, amante da cultura gaúcha, Lucimara de Morais é de origem pobre e passou por muitas dificuldades, como mais de 21 dias com abastecimento de água e energia interrompidos, em sua casa. Também 2 ações de despejo, conta da escola do filho em atraso e inúmeras dívidas; E. resultados de muitos fracassos por tentativas e erros na vida.



Entretanto, descobriu que existia um potencial muito maior em seu interior chamado “pensamento consciente”, o que fez com que ela mudasse completamente sua própria realidade a dos seus, se tornando a primeira milionária da família. Hoje, a primeira e a única com um método reconhecido pelo MEC.