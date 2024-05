Ministério da Cultura dá início ao pagamento do Prêmio Sergio Mamberti

O Ministério da Cultura iniciou nesta semana o pagamento de 342 candidaturas habilitadas no Edital Sérgio Mamberti. Nesta etapa, os recursos a serem destinados são superiores a R$ 10 milhões.

Esta primeira etapa contemplará todos os 62 habilitados do Rio Grande do Sul considerados aptos e que serão priorizados em decorrência da tragédia provocada pelas enchentes que atingiram a região nos últimos dias.

“O pagamento para todos os premiados gaúchos faz parte do esforço do Ministério e do Governo Federal para a recuperação do Rio Grande do Sul. Vivemos um momento em que é preciso união de forças, e os nossos fazedores e fazedoras de cultura precisam de apoio emergencial. A Cultura tem um papel essencial na reconstrução do estado”, afirmou a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg.

A lista incluirá também 280 candidaturas de outros estados com base na ordem de classificação, que estão adimplentes e enviaram a atualização das contas bancárias.

Créditos: Ministério da Cultura



De acordo com esses critérios, o pagamento será feito da seguinte forma: