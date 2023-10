Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia a 30ª Edição do Prêmio Jovem Cientista

Cerimônia de lançamento ocorrerá na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília

Em uma cerimônia realizada durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação Roberto Marinho, anunciou a aguardada 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista. A ministra Luciana Santos, à frente do MCTI, presidirá o evento que acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, no dia 18 de outubro de 2023, às 10h.

A ministra Luciana Santos, à frente do MCTI, presidirá o evento

Além da ministra, estarão presentes o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, e o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria, juntamente com representantes do governo federal e da sociedade civil. O momento mais aguardado do evento será o anúncio do tema da 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista.

Lançamento do Prêmio Jovem Cientista

O Prêmio Jovem Cientista, uma iniciativa do CNPq, a primeira agência federal de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil, foi instituído em 1981. Com a valiosa parceria da Fundação Roberto Marinho, essa premiação tem como missão reconhecer talentos, impulsionar a pesquisa científica e investir em estudantes e jovens pesquisadores que buscam inovar na busca por soluções para os desafios enfrentados pela sociedade.

No evento de lançamento, o público poderá conhecer em primeira mão os detalhes da nova edição do Prêmio Jovem Cientista e aprofundar seu entendimento sobre o papel fundamental que a pesquisa científica desempenha no desenvolvimento do Brasil. Será uma oportunidade única para celebrar três décadas de reconhecimento científico no país e para inspirar as gerações futuras de cientistas.

O Prêmio Jovem Cientista é um dos pilares do avanço da pesquisa científica e da inovação no Brasil, e sua 30ª edição promete trazer inovações e soluções para os desafios atuais da sociedade. A cerimônia de lançamento está marcada para 18 de outubro de 2023, às 10h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e será um evento imperdível para todos que valorizam a ciência e a tecnologia como motores do progresso do país.