“Minha cara, meu corpo, minha alma, eu boto em todos os detalhes”, diz Xuxa sobre preparação do ‘Navio Carna Xuxa’

Apresentadora participa de cada detalhes na produção de figurinos e cenários

O Navio Carna Xuxa zarpou e carregando a cara e alma da apresentadora. Isso o que Xuxa sobre o fato de ter acompanhado cada detalhes da montagem dos figurinos e cenários que farão parte das atrações na embarcação durante cinco dias.

Xuxa foi madrugada adentro ao lado de sua equipe para que cada elemento presente no navio ficasse exatamente como imaginado. “É uma coisa natural. Ter que fazer, vestir a camisa, porque é muito importante. As pessoas que trabalham comigo, elas fazem o que eu quero, mas eu acho que, acima de tudo, eu sei o que eu quero. Então, tanto para minha equipe como para mim, é mais fácil eu ficar com eles, eu me meter nas coisas, porque senão vai ficar mais difícil. Depois eles vão chegar e aí, você gostou, e se eu não gostei de alguma coisa, tem que mudar. Então, eu estando com eles, é muito mais fácil chegar num lugar onde tanto a minha equipe quer como eu quero”, disse.

Questionada sobre de onde vem tanta motivação, Xuxa diz que sempre teve essa característica. “Eu não sei responder essa pergunta, porque eu sempre fui assim, em todos os sentidos da minha vida, em tudo que eu faço. Desde quando eu era modelo, depois apresentadora, fazendo as coisas como XSPB, como os programas, não teve nenhum momento que eu não tive essa motivação, ou essa vontade de fazer as coisas e fazer bem feito, dar o meu melhor pra receber o meu melhor”, afirmou.

Xuxa conta ainda que o público de seu navio vai vivenciar algo que carrega a essência dela. “Minha cara, meu corpo, minha alma, porque eu boto em todos os detalhes, em todas as coisas, tem realmente um ano que a gente tá preparando os quadros, as roupas, os detalhes de peruca, as roupas do show que eu vou usar. Já tem meses que estão já desenhadas, aprovadas. Então é isso, as pessoas podem esperar isso, não menos”, detalha a rainha dos Baixinhos.

O ‘Navio Carna Xuxa” tem capacidade para receber 4,3 mil passageiros, com passaportes que vão de 4 a 15 mil reais. Ao todo, serão 96 horas de festas, com shows de Olodum, Monobloco, Pablo Vittar e da própria Xuxa.

Dentro do navio estão peças usadas pela apresentadora expostas aos fãs. Tudo, segundo a loira, pensado em agradar aqueles que sempre a trataram com carinho. “Eu acredito que os detalhes em si, como por exemplo a exposição, eu pensei muito o que os fãs gostariam de ver. Então eu acho que essa motivação acho que vem pela resposta que os fãs podem dar, ou seja, as pessoas que me seguem esse tempo todo, as pessoas que me respeitam o tempo todo, esse tempo todo, eu queria ver elas felizes. Tanto é que a minha pergunta hoje foi, alguém viu a carinha de alguém entrando lá pra ver o X, pra ver a exposição, pra ver as fotos, alguém pode me dizer como é que eles reagiram, essa é a minha motivação acho que maior, é o resultado deles me falarem se eles gostaram ou não”, conta.