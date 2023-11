Minancora Inova o Mercado de Dermocosméticos com Abertura de Nova Fábrica

Marca líder no segmento de cuidados dermatológicos expande operações

Minancora, a marca de pomada multifuncional acaba de abrir as portas de sua própria fábrica para outros fornecedores, consolidando sua posição como líder no segmento e oferecendo oportunidades significativas para profissionais da área.

Com anos de dedicação e sucesso no mercado, a Minancora conquistou a confiança dos consumidores ao proporcionar soluções eficazes para uma ampla gama de problemas de pele. Agora, a marca está compartilhando sua expertise na fabricação de produtos dermatológicos com outros profissionais, estimulando a inovação e o desenvolvimento de novos produtos.

A Gestora Presidente da Minancora, Lourdes Maria Duarte, destaca a importância dessa iniciativa: “A abertura da fábrica para outros fornecedores visa estimular a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. Profissionais da área terão a oportunidade de utilizar nossa estrutura e rigorosos padrões de qualidade para criar cosméticos que atendam às necessidades dos consumidores, mantendo os altos padrões de excelência e segurança.”

Essa estratégia da Minancora reforça sua posição como uma marca colaborativa e visionária no setor de cuidados dermatológicos. Ao compartilhar sua fábrica com outros fornecedores, a empresa busca impulsionar o crescimento do mercado de cosméticos, promovendo a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.

A Gestora Presidente acrescenta: “Essa atitude é mais um passo importante para a Minancora, que reafirma seu compromisso em oferecer produtos confiáveis e eficazes. Ao compartilhar nossa expertise e conhecimento, contribuímos para o avanço da indústria de cosméticos, beneficiando tanto os profissionais do setor quanto os consumidores.”

Com a abertura de sua fábrica e a parceria com outros fornecedores, a Minancora continua sua trajetória de sucesso, fortalecendo seu compromisso com a qualidade e a inovação. Essa iniciativa promete abrir novos horizontes e elevar o padrão da indústria de cuidados com a pele, tornando-a ainda mais promissora. Portanto, fique ligado, pois essa é uma história que está moldando o futuro dos cuidados dermatológicos no Brasil.