Min. Alexandre de Moraes vai a SP na sexta (29) e participa de palestra da Semana Acadêmica FAAF

O Ministro irá debater sobre o “Combate à desinformação e a defesa da democracia” junto a outros convidados na instituição

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participa nesta sexta (29), da 1ª Semana Acadêmica do Centro Universitário FAAP, em São Paulo/SP, evento que reúne palestras e atividades voltadas à temática “Guerra e Paz”, com início na segunda (25).

Esta primeira edição conta ainda com mais de 60 atividades, como as oficiais de cerâmica, madeira, xilogravura, prática de yoga pela paz, as visitas ao Museu Afrobrasil

O evento, que antes acontecia como uma semana dedicada a cada curso, agora é realizado de forma unificada e conta com a participação de convidados, professores e alunos, com o objetivo de explorar áreas de interesse acadêmico e promover novos conhecimentos para uma construção acadêmica de excelência.

O Ministro, que também leciona nas Faculdades de Direito da USP e do Mackenzie, irá debater sobre o tema “Combate à desinformação e a defesa da democracia”

Na ocasião, o Ministro, que também leciona nas Faculdades de Direito da USP e do Mackenzie, irá debater sobre o tema “Combate à desinformação e a defesa da democracia”, que tem mesa composta também pelo coordenador do curso de Direito, José Roberto Neves Amorim e a professora Náila Nucci, responsável pela mediação.

Evento que reúne palestras e atividades voltadas à temática “Guerra e Paz”

Além desta, outras quatro palestras acontecem durante a semana acadêmica: “Neo Humano: A sétima revolução cognitiva do Sapiens”, com Lúcia Santaella; “Desglobalização e seus impactos na vida cotidiana”, com o professor Eduardo Viola e o economista Sérgio Vale; “Os sedentos de Justiça e a ordem penal internacional: Desafios para o Século XXI”, com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcos Alexandre Coelho Zilli e “Os impactos da pandemia e os novos desafios do varejo no Brasil”, com Alexandre Espinosa, Diretor de RH do Grupo Carrefour Brasil.

Esta primeira edição conta ainda com mais de 60 atividades, como as oficiais de cerâmica, madeira, xilogravura, prática de yoga pela paz, as visitas ao Museu Afrobrasil no Parque do Ibirapuera e ao Projeto Feels Good e exibição de filmes, com o objetivo de oferecer experiências multidisciplinares aos alunos.