Milton Nascimento se emociona com sua música em transição da novela Renascer

Clube da Esquina nº2 foi tocada em importante e emocionante em cena de transição com o personagem João Pedro

No capítulo da noite desta segunda-feira (05), “Renascer”, novela das 21h da TV Globo, exibiu a cena de transição da primeira para a segunda fase da história, e a música escolhida como trilha sonora para esse momento foi a “Clube da Esquina n°2”, de Milton Nascimento, Márcio Borges e Lô Borges, o que levou Milton às lágrimas, conforme vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“Quando um noveleiro escuta sua música na novela. ” escreveu Milton na legenda do post.

Na cena em questão, o telespectador vê a passagem de tempo refletida no personagem João Pedro, já que no começo da cena ele é uma criança (interpretada por Caique Ivo) e no final já é um adulto (interpretado por Juan Paiva). Já sobre a música “Clube da Esquina n°2”, ela foi gravada, lançada e incluída no álbum “Clube da Esquina” de Milton Nascimento, no ano de 1972. Inicialmente a canção contava apenas com melodias, ganhando letras somente anos depois, em 1979, quando Márcio Borges compôs os versos.