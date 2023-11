Millena Machado retorna à TV com o primeiro reality show de máquinas agrícolas

Millena apresentará o “Master Mechanic Brasil”, um formato de programa que a jornalista sempre desejou comandar

Millena Machado (@millenamachadoreal) é uma figura proeminente na mídia eletrônica brasileira, com uma carreira que abrange mais de duas décadas e experiência em diversas plataformas. Ela começou sua jornada no rádio, migrou para a internet e, nos últimos anos, conquistou a televisão, com passagens por importantes emissoras como Globo, Band, Band News e Rede TV. Sua mais recente empreitada foi no Canal Empreender do Grupo Band, onde atuou em 2022 e 2023.

Millena Machado: a carismática apresentadora que conquistou o Brasil

Ao longo de sua trajetória, Millena se destacou por liderar projetos inovadores e inéditos. Um dos momentos mais marcantes foi a cobertura da oficialização de Barack Obama em 2009, quando fez história ao transmitir ao vivo por nove horas a posse do presidente estrangeiro, algo inédito no jornalismo brasileiro.

Millena se tornou a mulher mais assistida na história da TV brasileira e cativou o público com seu jeito acessível

Sua passagem pelo programa “Auto Esporte” na TV Globo a tornou a mulher de maior audiência na história da televisão brasileira, atingindo incríveis 15 pontos no IBOPE nos domingos de manhã. Sua comunicação acessível e eficaz cativou o público, elevando a parcela feminina da audiência de 33% para 45%. Agora, ela está pronta para retomar e aprimorar esse relacionamento com os amantes de carros durante o “Master Mechanic Brasil,” o primeiro reality show de máquinas agrícolas do Brasil, produzido pela gigante global Massey Ferguson.

Primeiro reality show de máquinas agrícolas

Em relação à sua carreira paralela, Millena também comanda o podcast “Lado Pessoal” na Rádio Antena 1, onde entrevista CEOs e executivos das maiores empresas do Brasil. Além disso, atua como mediadora de eventos, locutora comercial, apresentadora de vídeos institucionais e oferece treinamento de mídia (media training) para executivos. Millena ainda disponibiliza um curso online em sua própria plataforma, “Comunicação Assertiva: Libere sua Voz para o Mundo,” que já atraiu mais de 30 mil alunos.

Master Mechanic Brasil” é o formato de programa que a jornalista sempre desejou comanda

Como se não bastasse, Millena também é uma palestrante inspiradora, com foco em temas como inclusão social, empatia na mobilidade inteligente e sustentável, inovações femininas e a valorização da diversidade surda. Seu projeto #surdoehquemfala, dedicado à identificação, reconhecimento e valorização da diversidade surda, inclui eventos como a SAS – Semana da Acessibilidade Surda e o premiado workshop “Empatia do Silêncio” em grandes empresas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A trajetória de Millena Machado é um exemplo de uma profissional completa na área da comunicação, ávida por novidades, com habilidades únicas de criação e implementação de projetos que continuam a impactar a mídia brasileira de maneira singular. Ela é, sem dúvida, uma das vozes mais influentes e inovadoras da comunicação no Brasil.