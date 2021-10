Millena Machado vai eleger o próximo coração de São Paulo

A exposição Art of Love, que está espalhando corações por diversos pontos de São Paulo vai eleger um poema, que irá inspirar o artista plástico Alemão Art a fazer o próximo coração da cidade

“O que é amor para você?” Essa pergunta no Instagram da exposição Art of Love é um convite para quem deseja ver seu poema de amor virando uma obra de arte.

A apresentadora e jornalista Millena Machado, embaixadora da exposição, ganhou a missão de escolher qual poema original irá inspirar a próxima obra assinada pelo artista plástico e grafiteiro @alemaoart, que também estará no leilão beneficente dia 4 de novembro. A ação acontece no Instagram @artoflove.art e vai receber poemas até o dia 08 de outubro.

A exposição Art of Love, com 80 esculturas em formato de coração, com quase dois metros de altura, pintadas por artistas plásticos, estará nas ruas de São Paulo espalhando o amor até o dia 30 de setembro (hoje) e, a partir de amanhã, 1 de outubro, elas migram para os shoppings Pátio Paulista, Anália Franco e Mega Polo Moda.

As 80 esculturas foram pitadas durante 40 dias no Memorial da América Latina e na base de cada escultura há um QR Code que leva a história vivida por cada pessoa que se inscreveu no site www.artoflove.art, que foram selecionadas com a curadoria da Artery e patrocinadores.