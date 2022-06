Milhas Lucrativas: curso de sucesso de Norton Reveno está com pré-matrículas abertas

Com mais de dez mil alunos e vários cases de sucesso, o curso de milhas mais procurado do Brasil ensina os alunos a faturar com cartão de crédito e garantir renda extra

Quando falamos em milhas é quase impossível desassociar o nome do educador financeiro, Norton Reveno. Apaixonado por viagens e com mais de 90 países carimbados no passaporte, Norton é o especialista referência no assunto e está à frente de um dos perfis com mais credibilidade da internet sobre milhas.

“O curso Milhas Lucrativas é tanto para iniciantes como para quem está em nível avançado”, garante Norton Reveno

O curso Milhas Lucrativas, que existe há quatro anos, é o mais tradicional do mercado e já mudou diretamente a vida de mais de dez mil alunos. Norton Reveno, idealizador e criador do curso, fala da importância de investir em conhecimento e como falta ainda essa consciência de educação financeira. “Infelizmente, o Brasil ainda é muito incipiente, ou seja, principiante quando o assunto é educação financeira. É algo que sem dúvidas, está muito em falta. E a gente vem com uma maneira de, sem mudar a rotina das pessoas, já trazer valor. Não só financeiro, mas também valor de experiências. Dinheiro e viagens ou uma combinação dos dois, que é particularmente o que eu faço. Então, sem mudar a rotina delas, as pessoas já podem se beneficiar desse conhecimento e ter resultados”, garante.

Os alunos do Milhas Lucrativas também têm acesso a promoções exclusivas. “Nós valorizamos tanto o tempo do nosso cliente que criamos o clube de oportunidades lucrativas. Ele assiste o treinamento, sabe o que tem que fazer, e ainda economizamos o tempo dele mostrando as melhores oportunidades”, diz Norton.

Com o “Milhas Lucrativas” você coloca mais dinheiro no bolso e garante renda extra

Os primeiros passos

Norton Reveno, conta que o curso Milhas Lucrativas é para todos, inclusive para os iniciantes. “O curso é completo e atende desde o mais iniciante até quem já está em um nível avançado. Nosso curso é tão minucioso que temos aulas até de como criar um cadastro de fidelidade com companhias aéreas. E quem já está mais avançado pode até pular essas aulas e ir direto pras aulas de estratégias de mídias. Mas o fato é que atende a todos e leva ao mesmo objetivo de conseguir uma vida com mais plenitude”, esclarece.

Norton Reveno, criador do Milhas Lucrativas, revela que mais de dez mil alunos já passaram pelo curso

O educador financeiro listou também os dois primeiros passos para quem nunca utilizou as milhas e gostaria de começar:

Fazer cadastros em companhias aéreas e em bancos. “Esses cadastros são gratuitos e te permitem aproveitar vantagens, promoções e acumular pontos ou milhas”, detalha.

Fazer um bom cartão de crédito sem anuidade e que te permite pontuar. “Assim você transforma suas próprias despesas do dia a dia que se pagar no pix não ganha nada, no débito não ganha nada e no cartão ganha pontos, milhas ou cashback. Acaba sendo uma maneira de ganhar dinheiro enquanto gasta dinheiro”, elabora.