Mileide Mihaile sonha com Krawk e comenta com fazendeiros

Na madrugada da estreia do reality a nova peoa fez a revelação

O sonho é inusitado! A influencer e participante de A Fazenda, Mileide Mihaile revelou aos participantes do reality rural que sonhou com o rapper Krawk. Mas não foi um sonho comum. A confinada, acompanhada de Aline Mineiro, Gui Araújo (ex De Férias com o EX), Nego do Borel, Marina Ferrari e Erika Schneider, contou que o rapper que está confinado no paiol junto de outros participantes, pediu a Mileide que fizesse um arroz amanteigado. Mas o pedido não foi uma frase normal, foi em forma de rima.

Mileide ainda comentou sobre a possível chegada de outros participantes, que estão confinados no Paiol TikTok, são eles Alisson, Sthe, Krawk e Mah.





Ontem a apresentadora Adriane Galisteu abriu a votação para o público em geral. O mais votado entrará para o elenco do reality na sexta-feira, em dia de festa. A peoa já tem seus palpites e confidenciou aos seus colegas de reality. Krawk por ter uma história na música e uma base de fãs que acompanham sua carreira e também o influenciadora Sthe Matos por ser forte no aplicativo TikTok.

As alianças já estão sendo feitas e os palpites são vários! Vamos acompanhar!