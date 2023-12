Mileide Mihaile brilha no lançamento dos Sambas de Enredo Carnaval SP 2024

A influenciadora e Rainha de Bateria da Independente Tricolor marca presença e chama atenção com estilo

No Dia Nacional do Samba, último sábado (02), a cidade de São Paulo foi tomada pelo espírito festivo pré-Carnaval com o evento de lançamento dos Sambas de Enredo Carnaval SP 2024, realizado na Fábrica do Samba. Em meio à celebração, a influenciadora e Rainha de Bateria Mileide Mihaile marcou presença e destacou representando a Independente Tricolor.

O Carnaval de 2024 reserva um momento especial para a Independente Tricolor, que promete homenagear as mulheres africanas, enaltecendo sua história marcada por coragem e resistência. Sob o enredo “Agojie, A Lâmina da liberdade!”, a escola se propõe a encenar a força e a autonomia dessas guerreiras que deixaram sua marca na história.

Para o importante evento, Mileide Mihaile optou por um macacão amarelo, uma de suas cores favoritas, especialmente desenhado pelo estilista Antonia Barros. A peça, delicadamente adornada com detalhes em strass, ofereceu não apenas estilo, mas também conforto e elegância, permitindo à Rainha de Bateria aproveitar o evento com muito samba no pé.

“Me sinto muito feliz e honrada de ter a oportunidade de representar essas mulheres que marcaram a história com tanta resiliência. Estou extremamente ansiosa para o Carnaval de 2024! É uma época muito especial para mim, e a expectativa sempre é grande. Estou pronta para dar o meu melhor e espero que seja uma celebração memorável para todos nós”, declarou Mileide sobre a homenagem especial e a expectativa e preparação para brilhar ainda mais no Carnaval de 2024, junto à Independente Tricolor.