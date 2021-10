Mila lança ‘Macetada ” com Jerry Smith e Felipe Amorim

O videoclipe já está disponível, no canal Kondzilla, com uma pegada de funk com direito a refrão chiclete e passinho viciante

Mila dona do hit “Tudo Ok”, “Amor Que Tu Perdeu e “Amor ou O Litrão (Brega Funk Remix)que juntos já acumulam mais de meio bilhão de plays nas plataformas, convida para esse som Jerry Smith, responsável pelo hit “BumBum Granada” e Felipe Amorim que é destaque com duas músicas no top 100 do Spotify e fenômeno do Tik Tok.

Os hits de Mila já acumulam mais de meio bilhão de plays nas plataformas



A música é “Macetada” e tem tudo pra ser hit comandada por essa trinca de sucesso. O videoclipe já está disponível, no canal Kondzilla, com uma pegada de funk com direito a refrão chiclete e passinho viciante.