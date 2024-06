Mila: a revolução na abdominoplastia chega ao Hospital São Rafael

O Hospital São Rafael, em parceria com o renomado cirurgião plástico Dr. Ézio Carneiro, tem o prazer de anunciar uma inovação significativa no campo da cirurgia plástica: Mila, a nova técnica de abdominoplastia utilizando métodos minimamente invasivos.

Com cicatrizes menores e recuperação rápida, a técnica do Dr. Ézio Carneiro é um marco na cirurgia plástica

Tradicionalmente, a abdominoplastia é um procedimento que envolve uma incisão longa, destinada a remover o excesso de pele e gordura do abdômen e restaurar a firmeza muscular. Embora eficaz, este método pode resultar em um tempo de recuperação prolongado e cicatrizes visíveis. No entanto, com a introdução de Mila, esses desafios são minimizados.

Dr. Ézio Carneiro apresenta uma técnica menos invasiva que transforma o tratamento estético abdominal

Mila representa uma abordagem avançada que utiliza incisões menores e equipamentos especializados, permitindo alcançar resultados excepcionais com menos desconforto e uma recuperação mais rápida. Essa técnica inovadora é especialmente indicada para pacientes que possuem queixas sobre o abdômen alto, mas não apresentam excesso de pele.

Dr. Ézio Carneiro apresenta uma solução estética avançada que combina tecnologia de ponta e habilidade cirúrgica

“Estamos orgulhosos de ser pioneiros nesta técnica revolucionária e comprometidos em oferecer aos nossos pacientes a mais alta qualidade de atendimento e resultados excepcionais”, afirma o Dr. Waldir Gubeissi, membro da equipe do Hospital São Rafael. Ele acrescenta: “Com a introdução de Mila e nossa parceria com o Dr. Ézio Carneiro, reafirmamos nosso compromisso em proporcionar soluções estéticas inovadoras e avançadas.”

Mila não só promete um tempo de recuperação reduzido, mas também cicatrizes menores e menos visíveis, resultando em um resultado estético ainda mais satisfatório para os pacientes. A combinação de tecnologia de ponta e habilidade cirúrgica de classe mundial assegura que os pacientes obtenham todos os benefícios de uma abdominoplastia sem os inconvenientes associados aos métodos tradicionais.

Os interessados em saber mais sobre Mila e agendar uma consulta podem entrar em contato com o consultório do Dr. Ézio Carneiro pelo telefone 11 94586-8091. A equipe do Hospital São Rafael está à disposição para fornecer mais informações e esclarecer dúvidas, oferecendo uma experiência de atendimento diferenciada e de alta qualidade.

Essa nova técnica representa um avanço significativo na cirurgia plástica, mostrando que é possível alcançar grandes resultados com procedimentos menos invasivos. Mila está preparada para redefinir os padrões de abdominoplastia, oferecendo uma opção mais segura e confortável para os pacientes que buscam melhorar a aparência do seu abdômen.