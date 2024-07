Miguel Pereira, a “Gramado carioca” será cenário do filme ‘Se eu fosse você 3’

A cidade de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, foi escolhida como cenário para mais um filme nacional. Depois do longa infantil de Luccas Neto, “Luccas e Gi em: Dinossauros”, o município recebe o elenco do sucesso de bilheteria: “Se Eu Fosse Você 3”, estrelado por Tony Ramos e Glória Pires.

Maria Fumaça

Créditos: Divulgação

As gravações do filme, que teve mais de oito milhões de ingressos vendidos em todo o país, começam ainda este ano. Além das belezas naturais da cidade, atrações que tornaram a cidade a mais visitada por turistas do estado do Rio, como a Maria Fumaça e a Terra dos Dinis, estão no roteiro.

João Uchoa, Walkiria Barbos, André Português e Marcos Didonet

“Será muito especial receber a sequência de “Se Eu Fosse Você 3” em nossa cidade. Produções como essa, além de estimularem o cinema nacional, geram empregos e aquecem a economia local. Queremos nos consolidar como uma cidade com grande apelo cinematográfico, graças aos nossos atrativos turísticos e belezas naturais”, explicou o prefeito André Português, que se reuniu na última sexta-feira (28) com os produtores Walkiria Barbosa e Marcos Didonet.

Terra dos Dinos

Ambientado também na cidade de Miguel Pereira, o filme “Luccas e Gi em: Dinossauros” estreia em todas as salas de cinema do Brasil no próximo dia 11 de julho. Miguel Pereira, um encantador destino turístico no estado do Rio de Janeiro, oferece uma variedade de atrações imperdíveis: