Michely X: a preferida das apresentadoras Mariane e Xuxa

Em declaração a apresentadora Mariane conta como e quando conheceu Michely X, a estilista que veste famosas para os carnavais e eventos luxuosos

Diferente dos que muitos pensam, não foi Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos, a primeira famosa a usar looks produzidos pela estilista Michelly X. A apresentadora Mariane acompanhou o início da carreira da estilista e contou um como foi este encontro e como ficou impressionada com o talento de X .



Michelly começou sua carreira na moda aos dezesseis anos de idade. Em entrevista para o canal no Youtube de Matheus Mazzafera, ela conta que a primeira apresentadora a usar os looks confeccionados por ela, foi a Mariane, na época apresentadora infantil, recém saída da emissosa SBT. X conta ainda que começou a confeccionar peças aos 16 anos de idade e não dominava muito bem as máquinas de costuras, mas encarou o trabalho e deu certo. Ela integrava um grupo de teatro em SP e já montava algumas produções de looks para apresentações.

A apresentadora Mariane acompanhou o início da carreira da estilista e contou um como foi este encontro e como ficou impressionada com o talento de X



Mariane contou com exclusividade sobre seu primeiro encontro com Michelly e como começaram esta parceria que durou em torno de dois anos e meio. Os elogios são muitos com relação ao trabalho e a pessoa de Michely: “Michelly X é uma amiga, queridíssima que conheço há mais de 25 anos. Eu a conheci no Teatro Zácaro, aqui em São Paulo. O maestro Zácaro tinha um programa de almoço, tipo almoço com as estrelas e era muito lindo o programa. Acabei encontrando Michelly X com um grupo e eu fiquei chocada com a qualidade da roupa, da costura, da criatividade e eu fui perguntar quem fez estas roupas. Ela me respondeu: eu! A partir daí começou a nossa amizade. Ela foi responsável por meu figurino no programa “Tudo por brinquedo” na CNT. Quando fui para Record ela ficou um tempo também como minha estilista. E somos amigas até hoje! Eu amo a Mi, amo toda família da Mi e ela nunca mudou nesse tempo todo! É por isso que continuamos amigas!”

Artistas importantes falam sobre o talento dela em várias entrevistas, onde mostram suas produções de looks, sempre muito bem trabalhadas, a programas de celebridades, revistas e afins. Personas como Sabrina Sato, Ivete Sangalo e claro, Xuxa



Mas não é só Mariane que tem uma série de elogios sobre a estilista. Outras famosas que também já trabalharam com Michely X, falam sobre o talento dela em várias entrevistas, onde mostram suas produções de looks, sempre muito bem trabalhadas, a programas de celebridades, revistas e afins. Personas como Sabrina Sato, Ivete Sangalo e claro, Xuxa. Esta última no caso, grande inspiração para Michelly como a própria já declarou em várias entrevistas. Em bate papo com o Youtuber, o qual citamos acima, Michelly X revelou que o vestido de casamento de Sasha Meneghel foi confeccionado por ela.

Outras famosas que também já trabalharam com Michely X, falam sobre o talento dela em várias entrevistas, incluindo a cantora Ivete Sangalo



A profissional da moda também passou por escolas de samba, construindo fantasias para madrinhas de bateria famosas como Ana Hickmann, Claudia Raia, Luciana Gimenez. Num passado não muito distante, vários looks usados por Fernanda Lima para apresentar o extinto programa “Amor e Sexo” da Rede Globo são mérito de Michelly também.

Teria Mariane descoberto este talento que hoje tem suas criações desfiladas por tantas famosas? Podemos dizer que sim e podemos dizer também que Michelly é exemplo de talento, froça e humildade, não é mesmo?