Michele Andrade: A jornada musical da artista pernambucana que conquistou o Brasil

A cantora lançou o DVD “Faces”, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações na música “Fuzuê Bololo”, e possui projetos promissores para os próximos semestres

Pernambucana, nascida em Barreiros, a cantora, compositora e instrumentista Michele Andrade compartilhou em uma entrevista exclusiva sua jornada musical. O seu fascínio pela música que começou desde seus 13 anos começou a chamar a atenção, inicialmente, de seus familiares, que a incentivaram a seguir uma carreira musical ainda na juventude. A artista revela que seu pai presenteou-a com seu primeiro violão, e rapidamente ela aprendeu a tocar, desenvolvendo uma paixão pelo canto.

Neta de um maestro, Michele desde criança admirava ver o avô tocar, arriscando alguns acordes por conta própria. Sua mãe, percebendo o potencial da filha, decidiu levá-la para cantar na igreja, dando início a propostas para que Michele começasse sua carreira profissional como cantora.

Determinada a mostrar seu talento, Michele começou a postar vídeos no Youtube, apresentando covers de canções que iam da MPB ao forró. Aos 13 anos, recebeu um convite para integrar uma banda que se apresentava em um grande resort de sua região, marcando o início de sua carreira. A prematura habilidade chamou a atenção de empresários locais, resultando em convites para projetos de diversas bandas da região.

Com um crescimento rápido, as redes sociais de Michele atingem mais de 60 milhões de pessoas, enquanto suas plataformas de streaming acumulam mais de 100 milhões de visualizações e streams. Em 2024, a artista planeja lançar feats com canções inéditas, incluindo participações de artistas renomados, em breve a serem anunciadas. Além disso, a cantora está confirmada nos principais palcos do Nordeste durante o São João em Caruaru.

Michele revela que recentemente, lançou o DVD “Faces”, que já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações na música “Fuzuê Bololo”, e possui projetos promissores para os próximos semestres, incluindo hits nacionais.