Mica Rocha apresenta live shopping no VTEX Connect Europe e revoluciona experiência de compra

Na última sexta-feira (7), a cidade de Barcelona foi palco do VTEX Connect Europe, um dos eventos mais aguardados do setor de comércio digital. Realizado pela primeira vez no continente europeu, após edições bem-sucedidas em Nova York, EUA, o evento reuniu empresários e parceiros de diversos países com um objetivo comum: trocar experiências de sucesso e explorar novas oportunidades de negócios no ambiente digital.

Empreendedora brasileira demonstra integração fluida com clientes em transmissão ao vivo

O VTEX Connect Europe, organizado pela plataforma de comércio digital composable VTEX, ofereceu mais de dez horas de conteúdos riquíssimos. Os participantes tiveram acesso a demonstrações de inovações, exposições e espaços dedicados ao networking, criando um ambiente fértil para discussões sobre soluções disruptivas para o comércio digital.

Uma das principais atrações do evento foi a participação da empreendedora brasileira Mica Rocha, dona da marca de acessórios Misha. Representando o Brasil, Mica mostrou na prática como funciona a modalidade de compras em eventos com transmissão ao vivo utilizando a solução VTEX Live Shopping. Em uma demonstração ao vivo, os participantes puderam acompanhar toda a jornada de compra no site da marca, desde o início até o fechamento da venda. Durante a live, Mica tirou dúvidas e mostrou como captar e se comunicar de forma fluida com os clientes, integrando processos de maneira totalmente inovadora.

Outro destaque do evento foi a participação de Carlos Puyol, ex-futebolista do FC Barcelona, que compartilhou sua trajetória inspiradora no esporte. Puyol fez um paralelo entre os desafios enfrentados no futebol e as lições que os líderes de hoje podem aplicar para garantir uma constante evolução e explorar todo o seu potencial.

O evento contou ainda com a presença de um time de 30 especialistas da indústria, incluindo John Grotzinger, cientista-chefe da Missão do Laboratório Científico de Marte da NASA; Randy Petway, diretor-sênior do LinkedIn para Europa e América Latina; Patrícia Amaro, CDO da MARS; e Marco Brucato, Head de EMEA Direct to Consumer Growth na Whirlpool. Esses especialistas trouxeram insights valiosos sobre tendências e inovações no comércio digital, contribuindo para o sucesso do VTEX Connect Europe.

A primeira edição europeia do VTEX Connect foi um verdadeiro marco para o setor, mostrando que Barcelona é agora um importante hub para discussões sobre o futuro do comércio digital. Com um formato dinâmico e conteúdo de alta qualidade, o evento promete continuar a inspirar e impulsionar o crescimento do comércio digital em todo o mundo.