Miami entra no ranking de melhores destinos turísticos para se visitar, segundo a Time

Cidade reúne novas atrações e amplia rede hoteleira para receber visitantes

Em constante crescimento, Miami atrai cada vez mais turistas, seja para aproveitar o verão ou apenas para curtir alguns dias na cidade mais badalada dos Estados Unidos.

Com base no número crescente de visitantes, novas atrações, hospedagens e passeios são projetados e entregues para a população e, por conta das inovações e investimentos, a cidade foi eleita, de acordo com a Revista Time, como um dos melhores lugares do mundo para viajar.

Com base no número crescente de visitantes, novas atrações, hospedagens e passeios são projetados e entregues para a população

Tendo em vista a importância turística da região, a Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), uma organização de vendas e marketing sem fins lucrativos credenciada e independente, cuja missão é atrair visitantes para a Grande Miami e Miami Beach para lazer, negócios e convenções, listou os lugares que fizeram Miami se tornar um dos melhores destinos, para que os turistas possam conhecer e se divertir.

Localizado embaixo das estações, o The Underline é um parque linear ao ar livre de 16 km, ligando a região de Brickell, no centro de Miami, à região de Dadeland, ao sul da cidade.

Cidade foi eleita pela Revista Time, como um dos melhores lugares do mundo para viajar

A primeira parte do projeto, chamada de Brickell Backyard, já está aberta ao público e conta com mesas de dominó, ping pong, quadra de basquete, espaço para aulas de ioga e apresentações. A previsão é de que até 2025 ele estará totalmente pronto para visitantes e moradores.

Na lista, também constam alguns hotéis, como o Moxy Miami South Beach, que une diversão e modernidade.

Diversos hotéis têm previsão de inauguração em Miami

Além deste, também são indicados o AC Hotel by Marriott e o Element by Westin, em Brickell, que possuem piscina e academia; o moderno Gabriel Miami South Beach, Curio Collection by Hilton, alimentado exclusivamente por energia renovável e, finalizando as inaugurações, há o Uma House South Beach, localizado perto do centro de convenções e o Esmé Hotel, que fica próximo ao vilarejo de bares e restaurantes na Española Way.