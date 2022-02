Mezanino da Torre de TV, em Brasília, tem ‘Festival Gastronômico de Carnaval’ com novidades

O mais famoso gastrobar da capital federal, de iniciativa do BRB, terá drinques novos e música ao vivo da banda Bell Lins e da cantora Kika Ribeiro no domingo e na segunda-feira, respectivamente

O Carnaval pode até não ir às ruas da cidade neste ano, mas isso não significa que as comemorações não podem se adaptar aos protocolos vigentes. Localizado no primeiro andar da Torre de TV, o gastrobar Mezanino terá um Festival Gastronômico especial de feriado, com Festival Gastronômico que reúne drinques especiais, menus com destaque para novos pratos e DJs que animarão a trilha sonora da casa, além de música ao vivo das cantoras Bell Lins e Kika Ribeiro.

Kika Ribeiro

Bell Lins

Vale destacar que durante toda a programação, o espaço seguirá os protocolos de segurança e decretos do GDF vigentes em relação à Covid-19. Com exceção de segunda-feira, quando haverá couvert artístico, a única taxa cobrada do público será a de manutenção, por se tratar do acesso a um monumento turístico tombado, como ocorre em todos os outros dias de funcionamento da casa.

Programação:

Sábado: DJs Pirate Snake, Legan, Repeated e Tom Mark

Horário de funcionamento: 11h30 às 2h na sexta-feira, 11h30 às 5h no sábado

Taxa de manutenção do espaço: R$ 10

Domingo (27/2)

Projeto Papaia – edição Carnaval, com novas opções do cardápio e música brasileira (a partir de 15h)

Programação musical: música ao vivo banda Bell Lins

Horário de funcionamento: 11h30 às 20h

Taxa de manutenção do espaço: R$ 30

Segunda-feira (28/2)

Feijoada Mezanino, com buffet e trilha sonora com muito samba e marchinhas de Carnaval

Programação musical: música ao vivo da cantora Kika Ribeiro, DJ Umiranda e DJs residentes

Horário de funcionamento: 11h30 às 20h

Buffet de feijoada: 13h a 17h

Entrada + feijoada + 1 caipirinha + couvert artístico: R$ 159

Terça-feira (1º/3)

Almoço de feriado, com cardápio completo e degustação de cinco rótulos de vinhos especiais Del Maipo

Programação: DJ residente até 0h

Horário de funcionamento: 11h30 às 5h

Taxa de manutenção do espaço: R$ 10