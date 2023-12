Meu Labirinto: Dra. Sandra Motta transforma vidas com reabilitação vestibular

A especialista revela abordagens que são utilizadas no tratamento de equilíbrio para melhorar a qualidade de vida de pacientes com sintomas como tonturas e zumbidos

A Dra. Sandra Motta, franqueada da clínica Meu Labirinto, compartilha suas experiências e revela como suas técnicas inovadoras estão transformando a vida de pacientes que sofrem com zumbidos, tonturas e quedas. Em uma jornada marcada por aprendizados, a profissional explorou o impacto positivo da reabilitação vestibular em sua prática profissional.

Após uma experiência anterior como proprietária de uma clínica entre 2000 e 2007, a Dra. Sandra Motta percebeu a importância de buscar uma direção segura empreendendo. A escolha da Meu Labirinto, clínica especializada em reabilitação vestibular, alinhou-se com seu trabalho na área de dor facial, oferecendo uma abordagem completa e direcionada.

Com 25 anos na área de dor facial, Sandra percebeu a interconexão entre esse campo e as questões de tonturas, que eram abordadas por diversos pacientes que chegavam até sua clínica. Após se aprofundar na reabilitação vestibular, focada no equilíbrio, tornou-se uma extensão natural de seu trabalho. A abordagem fisioterapêutica dessas técnicas complementou seus tratamentos anteriores, se revelando essencial para pacientes em risco de quedas. “É uma área que vai crescer muito ainda porque ela é muito útil para a sociedade, então a tendência é ela se desenvolver cada vez mais. Eu me sinto muito privilegiada de ter conhecimento nela.”, enfatiza a Dra.

A mudança no estilo de vida contemporâneo trouxe à tona um aumento nos casos de tontura, não apenas entre os idosos, mas também entre os jovens. A Dra. Sandra associa essas ocorrências ao estresse, à ansiedade e à falta de autocuidado. A reabilitação vestibular emerge como uma resposta vital para tratar essas condições e melhorar a qualidade de vida dos pacientes segundo a profissional.

Ao longo dos sete meses de atendimento na clínica Meu Labirinto, a Dra. Motta atendeu mais de 200 pacientes. Entre esses casos, destaca-se o de um jovem de 11 anos que, sofrendo de tonturas e quedas, encontrou alívio através da reabilitação vestibular. “Após diversos fisioterapeutas não conseguirem o ajudar, eu topei. Era uma criança que antes não brincava, não se relacionava com os colegas. Após o tratamento, perguntei quanto havia melhorado de 0 a 10, e ele disse que melhorou 10, isso foi gratificante”, afirma Sandra relembrando de diversos pacientes com sintomas sensação de tamponamento no ouvido e com gatilho de estímulos visuais, apresentaram melhoras significativas já na primeira sessão.

Ao olhar para o futuro, a Dra. Sandra Motta expressa seu entusiasmo em continuar desenvolvendo abordagens holísticas no tratamento. A constante evolução da medicina e o compromisso da clínica Meu Labirinto com a inovação prometem um caminho promissor na busca por tratamentos cada vez mais eficazes. “Meu labirinto é uma franquia te dá um suporte, não só técnico como empresa, mas também esse apoio administrativo que a gente tem. Me sinto muito segura, você sente que o fundador te dá um suporte muito bom” finaliza a especialista aconselhando novos franqueados a fazerem parte da iniciativa.