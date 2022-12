Mesmo sem redes sociais, Pastor André Valadão bate 1 milhão de views em sua nova música  

Música lançada recente por André Valadão se torna sucesso no YouTube, na canção o pastor exalta o amor de Jesus

O pastor, cantor e compositor, André Valadão, lançou há dois meses a música “Revela” e apesar de ter suas contas nas redes sociais removidas, o vídeo da canção acumula o expressivo número de 1,1 milhões de views no YouTube. No Spotify, onde o cantor possui mais 400 mil ouvintes mensais, o single já ultrapassa 90 mil reproduções.

André Valadão canta no palco no clipe de “O Maior”. Créditos: Reprodução/YouTube



A profunda canção que foi composta por Valadão, fala principalmente de Jesus, mas também aborda erros, julgamentos, condenação, perdão e acolhimento. “Enquanto tudo a sua volta te condena, Ele te chama pelo nome! A minha mais nova música “REVELA”, representa a restauração de improváveis através do amor de Jesus”, descreve o cantor.

No clipe, o pastor toca um piano de cauda no palco de um teatro enquanto canta, essas imagens são intercaladas com outras do universo, de detalhes da vida humana e de pessoas de diferentes idades e estilos que se sentem conectadas através da música que escutam em seus fones de ouvido.

Além de “Revela”, o cantor lançou anteriormente duas outras músicas, “Reinar em mim” e “O Maior”, ambas canções fazem parte do álbum homônimo ao single que é sucesso no Youtube. “Vem mais por aí”, afirma o pastor. A composição das melodias seguiu a linha pop moderna, alinhadas a identidade visual contemporânea.

Cantor faz uma prece no clipe de “Reinar em mim”. Créditos: Reprodução/YouTube



A inovação ficou por conta da criação das imagens, que utilizou Artes Plásticas e tecnologias de última geração como NFT’s, e IA (Inteligência Artificial). Um projeto ousado e altamente tecnológico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Casado com Cassiane Valadão, e pais de Lorenzo, Vitório e recém-chegada Angel, o cantor tem 20 anos de carreira musical. Valadão é pastor voluntário há 17 anos na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Além do seu trabalho no Brasil, em 2017 o cantor fundou a Lagoinha Church, na Flórida, nos Estados Unidos, onde é pastor sênior.