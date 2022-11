Mercado óptico se mantém em alta por investimentos em tecnologia

Rodenstock Brasil, gigante do setor, aposta em inteligência artificial em suas lentes para crescer em 2023

Com o intuito de superar o número de vendas no setor óptico no segundo semestre do ano, empresas em todo o país passaram a investir cada vez mais em tecnologia e inovação. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Óptica, durante a pandemia iniciada em 2019, o número de vendas de lentes oftálmicas, óculos de sol e equipamentos para cirurgias caíram e apresentaram um panorama preocupante, o que fez com que houvesse um movimento por parte das multinacionais desenvolverem uma estratégia para reaquecer o mercado.

Esse foi o caso da Rodenstock, que está revolucionando o mercado óptico mundial após lançar as lentes biométricas inteligentes (biometric intelligent glasses, B.I.G) que são produzidas utilizando a inteligência artificial e um banco de dados com parâmetros biométricos coletados de mais de 1 milhão de pessoas. Apenas esse ano, a empresa registrou um aumento de 20% na venda de lentes corretivas em relação ao ano anterior (2021) e para o próximo ano, as projeções são de continuar crescendo exponencialmente. A marca alemã, atua no design, fabricação, distribuição de lentes oftálmicas, armações e óculos de sol em mais de 80 países.

Para Hugo Mota, presidente da Rodenstock Brasil, a tecnologia permite surpreender os consumidores, superando suas expectativas nos quesitos de precisão visual e conforto. “Sempre investimos em inovação e temos um departamento completamente voltado para a área, que está em constante atualização, entregando, principalmente, saúde visual para os nossos clientes. Com a tecnologia B.I.G. NORM™️️, não poderia ter sido diferente. Somos a primeira empresa a medir a forma e o tamanho individuais de cada olho e produzir lentes personalizadas a partir de milhares de dados”, destaca o executivo.

A multinacional produziu em 2021, milhões de lentes com tecnologia e funcionalidades específicas para cada tipo de olho. “A nossa missão é oferecer maior precisão e conforto para os usuários de óculos e ver a marca crescendo. Quando alinhamos tecnologia à inteligência artificial, criamos um caminho sem precedentes antes no setor e a boa aceitação do mercado, reafirma nosso sentimento de estarmos avançando “, afirma Mota.