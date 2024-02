Mercado & Opinião impulsiona nova era de negócios com IA e consciência social

Evento de elite reúne executivos para debater o futuro da inteligência artificial nos negócios brasileiros e responsabilidade social no setor empresarial

O Grupo Mercado & Opinião que tem como CEO o Empresário Marcos Koenigkan e seu sócio o empresário Paulo Motta, promoveu um evento notável que reuniu os principais líderes empresariais do Brasil, com foco na discussão sobre o avanço da Inteligência Artificial (IA) nos negócios. Realizado em uma das unidades da renomada churrascaria NB Steak, o encontro proporcionou aos convidados uma experiência gastronômica excepcional, incluindo entradas selecionadas, um rodízio de carnes de primeira linha e sobremesas de alto padrão, tudo isso acompanhado por uma cuidadosa seleção de vinhos e bebidas.

A figura central da noite foi Fabricio Bloisi, Presidente do Ifood, que se destacou com sua visão inovadora sobre a IA no crescimento empresarial. Com um olhar inovador sobre o papel da IA, Bloisi compartilhou como a tecnologia tem sido essencial no crescimento exponencial da empresa. Ele enfatizou que a IA não busca substituir a mão de obra humana, mas sim, complementá-la e otimizá-la. “A inteligência artificial é uma forte aliada nos nossos negócios. Ela veio para auxiliar e melhorar a eficiência humana, não para substituir. Com a IA, é possível otimizar diversos trabalhos em questão de segundos, liberando mais tempo para que os seres humanos se dediquem a outras funções mais criativas e estratégicas”, afirmou Bloisi.

Um momento marcante do evento foi a participação de Luiza Trajano, fundadora da Magazine Luiza. Trajano, sempre uma voz ativa no empreendedorismo social, falou sobre a iniciativa “Amigos do Bem”, que já transformou inúmeras vidas no sertão nordestino ao longo de seus 30 anos. O projeto, liderado por Alcione Albanesi, foca em educação, trabalho, acesso à água, moradia e saúde, demonstrando como a responsabilidade social pode andar lado a lado com o sucesso empresarial.

O evento contou com a presença de outras personalidades importantes, Daisy Lili, presidente

da Aliança Metalurgica, Giovanni Marins, Presidente da Mondial Eletrodomesticos e AIWA, Cris Arcangeli, empresária e apresentadora do Shark Tank Brasil, César Helou da Piracanjuba, André Bier da Gerdau, João Vitor Menin do Banco Inter, Izaias Pertrelly da operadora de planos de saúde Blue Saúde, entre outros, refletindo a diversidade e a força do mercado empresarial brasileiro. Jornalistas e apresentadores renomados, como Diego de Paula, Anna Lourensetti e Kamilla Oliveira da agência Your Comunicação, também estiveram presentes, destacando a importância da comunicação eficaz no mundo dos negócios. A presença do cantor e empresário Tierry, Chieko Aoki da Blue Tree, entre outros, reforçou a importância do encontro como um espaço de diálogo entre diferentes segmentos do mercado empresarial brasileiro.

O jantar do Mercado & Opinião não só estabeleceu um ambiente para discussões enriquecedoras sobre IA e responsabilidade social, como também reforçou o compromisso do grupo em fomentar um ambiente empresarial mais integrado e inovador no Brasil.

Todos os meses o grupo se reúne num local fechado e privativo com o intuito de trazer para seus membros e convidados especiais novidades em primeira mão do cenário atual dos empreendedores nacionais. No dia 21/02 estarão promovendo novo encontro com Roberto

Salutti CEO do BTG Pactual e Murilo Aragäo CEO da Arko Advice, comentando sobre as perspectivas econômicas e politicas do ano de 2024.