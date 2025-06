Mercado Livre abre inscrições para programa gratuito de formação em tecnologia voltado a pessoas com deficiência

O Mercado Livre, em parceria com a Ada, empresa especializada em recrutamento e seleção em escala, abriu as inscrições para a segunda edição do Desenvolva+.

Gratuito e 100% online, o programa é voltado a pessoas com deficiência com formação acadêmica ou técnica reconhecida pelo MEC nas áreas de tecnologia ou ciências exatas. A iniciativa oferece uma formação técnica em programação Backend com foco em Java, uma das linguagens mais demandadas do setor.

Com duração de 15 semanas e mais de 300 horas de conteúdo, o Desenvolva+ promove uma jornada intensiva e prática, com aulas ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h. A trilha inclui encontros, aulas de carreira, sessões individuais de simulação de entrevistas, mentorias e acompanhamento próximo de especialistas do Mercado Livre e da Ada.

Os conteúdos são alinhados às demandas reais do mercado e à rotina da equipe de tecnologia do Mercado Livre, reconhecida como a empresa número 1 em reputação e práticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, segundo ranking do portal Integridade ESG em parceria com o InsightLab. Ao final do curso, os participantes serão convidados a processos seletivos exclusivos da companhia.

“Para seguir dando vida ao nosso propósito de democratizar o comércio eletrônico e serviços financeiros, precisamos impulsionar todos os dias um ecossistema inclusivo. Com o Desenvolva+, queremos formar profissionais que tragam novas perspectivas e experiências para a inovação de soluções e produtos”, afirma Patricia Monteiro de Araujo, diretora de People do Mercado Livre no Brasil.

Segundo Felipe Paiva, CEO da Ada, a proposta vai além da formação técnica. “Na Ada, usamos tecnologias próprias de inteligência artificial para oferecer uma jornada personalizada, permitindo que cada pessoa evolua com mais confiança. Essa parceria é uma oportunidade real de impulsionar carreiras e reforçar nosso compromisso com inclusão no universo tech”, destaca.

O processo seletivo contará com avaliação via CAIO, a IA conversacional da Ada, para medir a motivação dos candidatos, além de uma prova de código e a etapa do Coding Tank: três dias de simulação do curso com desafios práticos e avaliação técnica e comportamental.

As inscrições vão até 23 de junho e podem ser feitas no site da Ada.