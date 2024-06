Mercado de franquias em Brasília cresce e assume a 3ª posição em número de unidades

Brasília tem se destacado como um centro empreendedor, especialmente no setor de franquias. Nos últimos anos, o mercado de franquias teve um crescimento significativo, impulsionado por diversos fatores econômicos e sociais.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o Distrito Federal registrou um aumento médio de 4,7% no número de unidades de franquias no último ano. Foram mais de R$5,5 milhões em faturamento, o equivalente a 3,9%, e mais de 43 mil empregos diretos, somente no último ano. Brasília chegou ao 3º lugar em números absolutos de operações no país, atrás das metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro. A capital federal também figura entre os municípios que mais cresceram no Brasil, em 4º lugar.

Um dos principais motivos para o sucesso das franquias em Brasília é o seu mercado consumidor diversificado e em constante expansão. A cidade abriga uma população com alto poder aquisitivo, além de ser um polo regional de turismo e negócios, o que cria oportunidades para uma variedade de segmentos, desde alimentação até serviços especializados.



Edmar Mothé, CEO da Bio Mundo, destaca a importância estratégica de Brasília para a expansão da rede de franquias. “Brasília é uma cidade-chave para nós. Além de ser uma das capitais mais importantes do país, Brasília possui um público cada vez mais empreendedor e ativo no mercado. Após a pandemia, a demanda crescente por alimentos naturais e saudáveis superou as expectativas e isso criou um ambiente propício para o nosso negócio” diz.



Somente a Bio Mundo possui 43 franquias em Brasília, destas unidades 7 são próprias. Em abril, a rede comemorou mais uma unidade na região, que será liderada pela franqueada Luiza Menezes e seu marido, atual sócio. “Conheci a marca já tem algum tempo, eu e meu marido conhecemos outros franqueados e temos a certeza que investir em um negócio alia confiança e planejamento. Eu consumia a marca antes mesmo de pensar em investir e isso foi definitivo quando pensei em empreender”, afirma Luiza.