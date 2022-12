Mercado de entretenimento no Brasil é debatido no primeiro dia de Unlock CCXP – Saiba o que rolou

Um time de peso se reuniu para discutir sobre entretenimento em evento organizado pela CCXP, onde foi divulgada a tão esperada Pesquisa Geek Power

Depois de três anos de espera, o Unlock CCXP está de volta. O primeiro dia do evento que é voltado para discutir e debater sobre a indústria do entretenimento e todas as suas possibilidades, movimentou a São Paulo Expo nesta terça-feira.

Público pôde acompanhar de perto os painéis comandados por grandes nomes do setor

O público que compareceu ao Unlock pôde acompanhar de perto os painéis comandados por grandes nomes do setor, tirar dúvidas, realizar network e conversar sobre os insights que surgiam durante cada bate-papo com os executivos, atores, produtores, publicitários e diretores que marcaram presença no evento.



Com a curadoria feita por Gustavo Giglio, Head of Content for Brands da Omelete Company, os painéis do dia foram muito aplaudidos pela plateia. Após uma abertura reflexiva e motivadora feita por Gustavo Ziller, criador de conteúdo e o 26º brasileiro a escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, logo na primeira rodada de painéis foi apresentado ao público os resultados exclusivos e em primeira mão da Pesquisa Geek Power, feita pelo Omelete e que propõe um estudo sobre o perfil e comportamento dos consumidores e admiradores deste mercado.

Gustavo Giglio, Head of Content for Brands da Omelete Company

A apresentação da pesquisa foi comandada por Otávio Juliato, CCO do Omelete Company, que trouxe resultados relevantes para o setor de cultura pop. Para a realização da pesquisa, feita em parceria com a MindMiners, foram entrevistadas 6.678 pessoas, composta por 48% de mulheres e 68% de brancos, em sua maioria de 22 a 29 anos. As rendas dos entrevistados estavam divididas em 23% de pessoas com até 2 salários mínimos, 23% de 2 a 4 salários mínimos e 17% de 4 a 7, marcando presença em todas as classes sociais.

Um dado curioso que a pesquisa trouxe é que 56,2% dos entrevistados se consideram muito ou extremamente geeks e 51,4% se consideram muito ou extremamente nerds, um rótulo que é motivo de orgulho para muitos deles. Entre os fãs de conteúdo audiovisual, 56,2% se consideram muito ou extremamente apaixonados por séries e 51,4% se consideram muito ou extremamente cinéfilos.

A pesquisa também aponta que os filmes mais aguardados pelo público em 2023 são ‘Homem Formiga e a Vespa: Quantumania’, ‘Guardiões da Galáxia Vol.3’ e ‘The Marvels’, já as séries mais esperadas são ‘House Of The Dragon’, ‘Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ e ‘Stranger Things’. Sendo assim, os gêneros de filmes e séries favoritos do público são os de super-heróis, com 44%, Sci-Fi, com 35%, e animação, com 34%. Entre os serviços de streaming, 88% são assinantes da Netflix e 34% a consideram como o streaming favorito, 84% são assinantes do Prime Video e 12% o consideram como o favorito, 74% são assinantes do Disney+ e 6% o consideram como favorito, 69% são assinantes da HBO Max e 23% o consideram como favorito, e 46% são assinantes do Star+.

Quando o assunto é games, 70% dos entrevistados afirmaram que costumam jogar jogos eletrônicos. A frequência de jogos está bem equilibrada: 26% jogam de 2 a 3 vezes por semana, 24% jogam 7 dias na semana, e 22% jogam de 4 a 6 vezes por semana. Os dispositivos mais utilizados são o celular, com 50%, o desktop, com 27%, e notebook, com 25%. Além disso, 14% dos entrevistados afirmaram que assistem e-sports e os jogos mais populares nas competições são ‘League Of Legends’, ‘CS:GO’ e ‘Valorant’. Outro dado curioso é a alta nos jogos de tabuleiro, 54% dos entrevistados afirmaram que consomem este tipo de entretenimento.

Entre os Otakus, os mangás e animes favoritos são ‘One Piece’, ‘Naruto’ e ‘Drangon Ball’. Quando se trata de quadrinhos, 60% das pessoas disseram que gostam deste tipo de leitura e 33% afirmam que se consideram muito ou extremamente fãs de quadrinhos. Entre as editoras, a MARVEL é a preferida para 51% do público e a DC para 45%.

Já no painel ‘A Evolução dos Streamings’, um bate-papo especial contou com a presença de Rita Moraes, Kond, Douglas Silva, Bianca Comparato, e falou sobre as transformações das plataformas de streaming e a evolução dos modelos de negócio em um mundo que sobreviveu a uma pandemia e agora volta a engatinhar, revendo esses modelos, pós-pandemia. Os participantes pontuaram que não são as plataformas que estão evoluindo, mas sim a audiência que busca cada vez mais diversidade, se tornando audiência global e não mais local, com o protagonismo que está na voz da audiência que busca por representatividade.

Os artistas presentes também comentaram sobre os projetos que possuem para 2023. DG disse que deseja contar a história da sua vida e está muito feliz de participar da primeira novela da Globo no streaming, Todas as Flores. Já Bianca comentou que vai lançar uma série com a Globoplay, uma ficção baseada nos últimos dias do João de Deus antes dele ser preso, passando uma mensagem potente sobre a luta das mulheres e a força que elas possuem. Kond vai lançar seu primeiro longa metragem na Paramount e sua produtora.

Ao fim do dia, o público teve a oportunidade de participar da ‘Masterclass – Web3, Games, Metaverso E NFTs: Como Existir Na Próxima Fronteira Digital’, conduzida pelo jornalista Luiz Gustavo Pacete. A plateia pôde interagir e acompanhar de perto uma apresentação sobre a formação de uma nova economia descentralizada, um mundo baseado em tokens, dinâmicas e relacionamentos realizados no metaverso e inspirado cada vez mais nos games e comunidades.

Encerrando o primeiro dia de Unlock CCXP, todos os presentes realizaram um tour pelo espaço da CCXP22, acompanhando de perto a montagem e ajustes dos últimos detalhes para a edição mais épica do evento. “Foi um dia muito rico em trocas e networking. Foi emocionante ver novamente o auditório do Unlock lotado e o público interagindo com perguntas e compartilhando conhecimento”, fechou Giglio.