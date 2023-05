Mercado de Criadores de Conteúdo: além de movimentar mais de US$ 250 bilhões por ano, segmento ganha profissionalização

Focada em criadores de conteúdo, ecossistema criativo GRUV cria unidade de negócios que visa gerar conhecimento, know how e relacionamento para eles.

Cada vez mais as marcas incluem criadores de conteúdo em suas estratégias de comunicação, que utilizam para identificação, relacionamento e engajamento. Uma pesquisa da McKinsey afirma que 71% dos consumidores esperam uma comunicação mais personalizada e 76% ficam frustrados quando as marcas não usam uma linguagem mais próxima ao consumidor.

Publicitário por formação e pós-graduado em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC, Gabriel Lira é Diretor Criativo da GRUV. Créditos: LinkedIn

No Brasil, de acordo com a Factworks for Meta, já existem mais de 20 milhões de Creators, 75% dos jovens sonham em se tornar influenciadores e mais de 1 bilhão de pessoas vão se identificar com Creators nos próximos cinco anos.

Com isso, é possível notar que a maneira de se comunicar está cada vez mais exigente. “Atualmente, apenas passar um briefing para que influenciadores criem os conteúdos de uma campanha não é mais suficiente, o poder está mudando de mão, e com isso, cada vez mais os criadores de conteúdo tem papel central nas estratégias das marcas.” explica o Diretor Criativo da GRUV, Gabriel Lira.

Hoje, os denominados “Criadores de Conteúdo”, têm um mercado que movimenta mais de US$ 250 bilhões por ano e deve crescer de 10 a 20% nos próximos anos segundo o Goldman Sachs Research. Neste contexto, a GRUV, que vêm criando estratégias para grandes marcas com esses criadores, enxergou uma grande oportunidade neste mercado e colocou como objetivo iniciar a construção de um novo ecossistema de influência do Brasil, com criação de unidades de negócio para ajudar creators e influencers a viverem de suas paixões, se desenvolverem e atuarem como protagonistas na evolução da Creator Economy no Brasil.

A unidade Naice, é uma empresa criativa do ecossistema com foco em inspirar e transformar a vida de creators dará suporte e auxílio necessário em estratégias e metodologias proprietárias. Créditos: Divulgação

A unidade Comu, uma comunidade focada em facilitar o acesso a conhecimento, know how e relacionamento, nasce da sinergia entre os criadores de conteúdo e o ecossistema criativo da GRUV. “Vemos que os criadores de conteúdos são as novas empresas e vamos inspirar os creators a emocionarem cada vez mais as pessoas. Nossa missão é acelerar de forma profissional o desenvolvimento desses criadores, cuidando, auxiliando e, principalmente, nos relacionando com esse universo”, explica Lira.

A unidade Comu, é uma comunidade focada em facilitar o acesso a conhecimento, know how e relacionamento, nasce da sinergia entre os criadores de conteúdo e o ecossistema criativo da GRUV. Créditos: Divulgação

Com foco na democratização do conhecimento, a GRUV fará curadoria dos melhores conteúdos do mercado, as pautas relevantes, tendências e insights de negócio. Além de ensinamentos sobre metodologias, frameworks, ferramentas e processos para encurtar o caminho para a profissionalização do trabalho de milhares de pessoas. Por fim, a Comu traz eventos para networking, on e offline, clube de benefícios, projetos especiais pensados para marcas em co-participação com os creators e um trabalho de co-desenvolvimento de carreira feito através de mentorias individuais e coletivas. Os encontros online acontecem através do site e em vários hotspots pelo Brasil.

Já a unidade Naice, empresa criativa do ecossistema com foco em inspirar e transformar a vida de creators dará suporte e auxílio necessário em estratégias e metodologias proprietárias. “Queremos realizar sonhos, respeitar as individualidades e impactar de forma positiva a vida de centenas de creators”, explica Gabriel.

“Iremos utilizar a sinergia entre as unidades de negócio do ecossistema para gerar negócios e distribuir riqueza. Temos uma empresa dentro do ecossistema com foco em Brand Experience, outra com foco na Creator Economy, naturalmente uma precisará da outra e isso é maravilhoso pra todo mundo, marcas e creators se beneficiarão desse encontro”, finaliza Lira.