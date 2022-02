Mentora de autoestima, Gaby Lucianno, revela superação da depressão e desafios do efeito sanfona

A influenciadora usa o Instagram como ferramenta para ajudar seus seguidores a melhorar suas vidas e compartilhar seu Lifestyle

Morando atualmente em Dubai, Gaby Lucianno é Influencer, modelo e mentora sobre autoestima com uma história de superação, de muitos altos e baixos.





A influenciadora usa o Instagram como ferramenta para ajudar seus seguidores a melhorar suas vidas e compartilhar seu Lifestyle. Sobre a boa forma que exibe em seus ensaios fotográficos, Gaby revela alguns segredinhos:



“Treino e alimentação balanceada mesmo com a vida corrida e com uma vida social agitada são minha prioridade. Por vezes preciso equilibrar o que comerei durante o dia para ter um jantar mais livre, também adoro beber vinho e champanhe, nem sempre é fácil manter a dieta, mas uma boa hidratação acompanhada de atividades físicas me ajuda a manter o peso. Já cheguei a pesar 20kgs a mais do meu peso ideal quando estava em depressão, esse efeito sanfona me prejudicou muito até conseguir estabilizar meu peso novamente, porém hoje conheço bem o meu corpo. Antes treinava com mais pesos, buscando hipertrofia muscular, hoje eu busco por um físico mais saudável e atividades aeróbicas”, disse a modelo.