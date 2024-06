Mente Aberta: novo romance explora relações não-monogâmicas

Os relacionamentos, assim como a sociedade, evoluem com o passar dos anos. Cada vez mais é comum vermos pessoas que aderem a relacionamentos abertos, onde o conceito de amor e fidelidade estão dissociados um do outro. Para trazer luz ao tema e desconstruir algumas crenças sobre essa prática, a Verus Editora traz para o Brasil o romance “Mente Aberta” da autora britânica Chloe Seager. O livro já se encontra em pré-venda e será lançado em junho, mês em que se comemora o dia dos namorados.

Livro de Chloe Seager desconstrói crenças e aborda a evolução dos relacionamentos modernos

“Mente Aberta” é um romance divertido e inovador sobre duas mulheres muito diferentes. Holly e Fliss lidam com mudanças drásticas em seus relacionamentos depois que o namorado de Holly quer abrir o namoro, enquanto o de Fliss quer fechar. Segundo dados do maior site de pesquisas da internet, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais interesse de busca por não-monogamia e fica atrás apenas da Austrália e do Canadá.

História de Holly e Fliss revela os desafios e belezas da não-monogamia

Pensar no conceito de não monogamia e amor líquido mostra como o ser humano é mutável, se transforma e, ainda assim, é capaz de nutrir sentimentos pelo outro, mas tendo em mente que nada é eterno. Essa premissa é o que baseia a obra, capaz de desmistificar conceitos cristalizados há tantos anos e que, aos poucos, dão espaço para novas formas de se relacionar e de amar.

“Mente Aberta” é capaz de mesclar romance, drama e comédia em uma mesma leitura. É a abertura de uma nova perspectiva do “acordo” entre pessoas que se amam e que visa descolonizar os laços afetivos que antes só podiam pertencer a outro – único – ser humano.

Sobre “Mente Aberta”

Holly não acha que será pedida em casamento esta noite. Mas põe o seu melhor vestido e se arruma de forma impecável, porque, no fundo, ela meio que acha. Do tipo reservado e que gosta de se planejar, Holly já visualizou todo um futuro ao lado do namorado Will, e fica muito surpresa quando, no lugar de um anel de noivado, recebe um pedido para abrir o relacionamento. Ela nunca cogitou sair com outras pessoas, mas também nunca foi muito boa em dizer não.

Fliss é um espírito livre. Seu único relacionamento monogâmico está no passado, e ela prefere nem lembrar. Com Ash, seu namorado há três anos, Fliss encontrou a rotina perfeita. Ash entende que sentimento não se mede com base na exclusividade, e o relacionamento aberto dos dois, que envolve amor genuíno e muito sexo com outras pessoas, funciona bem. Porém, quando Ash a surpreende expondo a vontade de fechar o relacionamento, Fliss decide tentar de novo a dinâmica de namoro para a qual ela não desejava voltar.

Ao encontrar Holly chorando no banheiro durante o primeiro encontro dela em um relacionamento aberto, as duas acabam desistindo do date e jantando juntas. Uma amizade instantânea acontece, com Fliss concordando em ensinar a Holly tudo o que sabe sobre estar em um relacionamento aberto, enquanto Holly, que esteve com a mesma pessoa por quase uma década, pode ajudar Fliss a tentar a monogamia.

O lançamento de “Mente Aberta” promete instigar a curiosidade dos leitores e abrir um espaço de debate sobre a evolução dos relacionamentos na contemporaneidade, trazendo novas perspectivas e questionamentos sobre a forma como amamos e nos relacionamos.

Serviço:

Livro: Mente aberta

Autor: Chloe Seager (@chloenseager)

Editora: Verus

Páginas: 322

Preço: R$ 59,90

Pré-venda em: aqui