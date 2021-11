Meno Will lança música e recebe apoio do primo Mc Poze do Rodo

Will tem seu primo como ídolo e referência

Na última semana, Meno Will, pousou no Rio de Janeiro e foi ao encontro do seu primo, Mc Poze do Rodo. Will saiu de São Paulo para ensinar pessoalmente a dancinha que promete viralizar na internet, sua música TIKTOK.

Meno é quem compõe a maioria de seus hits, TIKTOK composição de seu melhor amigo compositor Igor Sales, Meno canta trap, assim como o seu primo, Mc Poze, que participou do Projeto Poesia Acústica.

Poze do Rodo, também conhecido como Pitbull do funk, exalando humildade, se arriscou a fazer algumas coreografias com seu primo e diz que aposta na música de Meno: “Meno é brabo! Esse daí já é pitbullzinho”, brinca o cantor.

Já Will tem seu primo como ídolo e referência: “Também nasci em favela e não perdi a essência e humildade. Antes de admirar qualquer qualidade artística no meu primo, eu admiro a humildade dele!”, elogia Meno Will.

Meno Will vai lançar em todas as plataformas digitais a composição de nome TIKTOK e pretende não parar por aí

Nesta segunda semana de novembro, Meno Will vai lançar em todas as plataformas digitais a composição de nome TIKTOK (feita por Igor Sales) e pretende não parar por aí, pois o Meno já trocou ideias com vários nomes da música do momento como Kevin O Cris, e até mesmo Ronaldinho Gaúcho com seu grupo de pagode.