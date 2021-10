Menina de 14 anos é convocada para Seleção Brasileira Feminina Sub-17

A adolescente está confinada durante os treinamentos

Muitas crianças sonham alto querendo ser jogadoras de futebol, cantoras, astronautas ou até princesas. O sonho de Maria Lúcia se realizou mais cedo do que ela esperava, aos 14 anos. A menina foi convocada para Seleção Brasileira Feminina Sub-17 e pode ter a chance de representar o país nos jogos. Ela foi gerenciada pela Investtsoccer, empresa de agenciamento de talentos do futebol.

Desde pequena, em Salvado-BA, Maria sempre deixou as bonecas e os carrinhos de lado para se dedicar ao futebol. O pai dela, o ex-atleta Del Pinheiro, afirma que a filha começou a jogar aos cinco anos. “Ela já batia bem na bola, aí eu comecei a ensinar ela algumas coisas”, disse.

O pai afirma que a igreja e os estudos são prioridade na vida da filha

A menina sempre jogava na rua, até que um professor de futebol começou a observá-la e percebeu o talento de Maria Lúcia. Em conversa com os pais da adolescente, o profissional disse que queria colocar a jovem como titular em um jogo. “Ela era diferenciada e a partir dai eu comecei a investir em material esportivo e o futebol passou a ocupar uma parte da vida dela”, contou o pai.



Maria Lúcia está realizando um sonho de infância

Maria Lúcia se desenvolveu na escola de futebol e chegou até a ganhar uma bolsa de estudos por conta do esporte. Nesse colégio, a menina começou a disputar campeonatos estaduais. Ela também chegou a jogar na categoria Sub-12 e Sub-14. Mostrando sempre muito talento, a adolescente foi convidada para participar do Esporte Clube Bahia. “Ela atingiu a categoria de 18 anos por índice técnico e a colocaram para treinar junto com os profissionais”.

A adolescente sempre recebeu muito apoio da família e amigos

Nesse ano, a menina entrou para o Internacional. Com apenas 10 dias e sete treinos na casa, ela foi chamada para convocação da Seleção Brasileira. Sobre ficar longe da filha nesse tempo, Del finaliza: “Estou chorando todos os dias, mas estou muito feliz por ela”.