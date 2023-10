Menina com nanismo torna-se personagem inspiradora em campanha de conscientização

Liz, a menina com acondroplasia, leva mensagem de inclusão e esperança a todos

A acondroplasia, uma condição médica rara que afeta o crescimento e é mais comum do que se imagina, está ganhando destaque de uma maneira única. A campanha “Minha História Vai Além”, promovida pela biofarmacêutica BioMarin, está no seu terceiro ano consecutivo e tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a acondroplasia, bem como oferecer apoio e representatividade aos pacientes e suas famílias.

Eduardo Franco, diretor médico da BioMarin na América Latina

A acondroplasia é um distúrbio genético que ocorre em 1 a cada 25 mil crianças nascidas vivas todos os anos. Embora seja mais conhecida pela baixa estatura, essa condição vai além e pode causar complicações ortopédicas, cardiorrespiratórias e auditivas, entre outros impactos.

Campanha ‘Minha História Vai Além’ retorna para sensibilizar a sociedade sobre a acondroplasia

A campanha “Minha História Vai Além” tem como missão promover a equidade e a inclusão, destacando histórias inspiradoras de pessoas com acondroplasia. Neste ano, a campanha apresenta uma animação infantil estrelada por Liz, uma menininha de 5 anos que também tem acondroplasia. A história da campanha segue Liz, que enfrenta desafios diários devido à sua condição, mas conta com a ajuda de sua amiga imaginária, Hakuna, uma cachorra gigante inspirada no animal de estimação da família.

Além disso, a campanha oferece um livro personalizável, permitindo que os pais façam com que o personagem principal do livro tenha as características de seus filhos, tornando a experiência ainda mais significativa.

“A conscientização sobre a acondroplasia é mais do que uma missão; é um compromisso com a equidade e a inclusão. Essa é uma condição médica que afeta muitas vidas, e é nossa responsabilidade contribuir para a educação e sensibilização. Através desta campanha, estamos empenhados em ampliar a compreensão pública sobre a acondroplasia, dando luz a uma história inspiradora e real para promover uma sociedade mais inclusiva e acolhedora, gerando mudanças significativas para que todos tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial, independentemente de sua estatura”, afirma Eduardo Franco, diretor médico da BioMarin na América Latina.

Além da animação e do livro personalizável, o portal da campanha oferece conteúdo informativo e de apoio para pacientes e suas famílias. A iniciativa visa não apenas informar a sociedade, mas também oferecer suporte, representatividade e inspiração.

“Minha História Vai Além” é uma iniciativa que busca mostrar que a acondroplasia vai além da baixa estatura, e que a inclusão e o entendimento são fundamentais para que todos tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial, independentemente de sua estatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra a Pessoa com Nanismo e no Dia Internacional de Conscientização do Nanismo, a campanha continua sua missão de tocar corações e transformar percepções. Liz e sua jornada inspiradora são um lembrete de que a inclusão e a empatia são essenciais para construir uma sociedade mais acolhedora. A acondroplasia não define as pessoas, e a campanha “Minha História Vai Além” nos convida a olhar além das aparências e abraçar a diversidade em todas as suas formas.

Para obter informações adicionais, visite o link