Galeria Pagé em SP ganha cores do artista plástico MENA

Famoso edifício de compras na região da 25 de Março, em São Paulo, passa por intervenção artística

O artista plástico MENA, com o apoio da Anjo Tintas, uma das maiores indústrias de tintas do Brasil, lança uma obra artística supercolorida na Galeria Pagé, famoso edifício de compras localizado na região central de São Paulo.



São 2.000 m² de intervenção artística contemplando as duas fachadas e laterais das torres do complexo. “É um momento propício para entregar essa mensagem à cidade. É quando mais precisamos propagar o amor, a celebração da vida“, diz MENA.



MENA escolheu a Galeria Pagé para reproduzir sua arte como forma de expressar o tempo de recomeçar uma nova história. “A mudança visível no Planeta é um reflexo da mudança de cada um de nós. Somos UM, não há separação. E acredite, o Mundo mudou! Jamais será como antes e por isso, agora chegou o momento de compartilhar o conhecimento ancestral com o Mundo através da arte”, afirma.



“É uma honra fazer parte deste projeto por meio do patrocínio que temos com o MENA. Deixar as cidades mais coloridas e vivas com pura arte é um grande motivo de comemoração para nós“, diz Filipe Colombo, CEO da Anjo Tintas



MENA traz transformação e equilíbrio através 7 cores Sagradas, levando a mensagem de amor, respeito e gentileza com a Natureza Divina e os Povos Originários



A obra da lateral direita foi nomeada “XAMÃ DO AMOR” e expressa a reconexão das pessoas com a ancestralidade. MENA traz transformação e equilíbrio através 7 cores Sagradas, levando a mensagem de amor, respeito e gentileza com a Natureza Divina e os Povos Originários. Ao pintar e exprimir seus sentimentos, realiza o propósito de levar expansão de consciência por meio da arte.



Já a obra de arte da empena lateral esquerda, que está em desenvolvimento, o “COCAR” tem como objetivo trazer um amuleto que atua como uma ligação entre o macrocosmo e o microcosmo. Símbolo de sabedoria, é uma das maiores forças dentro do contexto nativo, de qualquer linhagem, de qualquer etnia, de qualquer tribo, representando um círculo, um espaço sagrado. Quando um Ser Ancestral coloca um cocar em sua cabeça está vestindo um espaço sagrado, ativando um espaço de empoderamento e conexão profunda com o Grande Espírito que traz proteção e sabedoria.