Mulher trans vence reality show ‘’The Cut Brasil’’, da HBO Max

Melissa, atribui sua vitória ao equilíbrio entre beleza, técnica, bom senso e bom gosto

Melissa Schlukebier, é a grande vencedora do reality ‘’The Cut Brasil’’ da HBO e se consagrou como a melhor hairstylist do Brasil. Além do título, Mel como é conhecida, levou para casa um prêmio de R$ 200 mil.

A cada episódio, os competidores enfrentaram desafios individuais e em grupo em que tiveram que mostrar domínio de técnicas, tendências e muita criatividade

O programa foi apresentado pela modelo Alessandra Ambrosio e teve jurados de peso como: o beauty artist Daniel Hernandez, o cabeleireiro Marcos Proença, a especialista em cabelos cacheados Zica Assis e a jornalista Mônica Salgado.

Melissa, atribui sua vitória ao equilíbrio entre beleza, técnica, bom senso e bom gosto! Ela que sempre teve destaque em Curitiba, sua cidade, agora é a melhor do Brasil.