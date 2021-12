Melissa lança nova coleção com mulheres fortes dando espaço a representatividade

Com Paola Antonini, Agnes Nunes, Ruivinha de Marte e Rafa Kalimann, Melissa lança a coleção Happy Holidays: Presentes Extraordinários

A marca de sandálias, Melissa, está lançando sua nova coleção: “Happy Holidays: Presentes Extraordinários”, com inspiração nas festas de fim de ano. A marca convidou um quarteto de peso para representar a coleção: a influenciadora Rafa Kalimann, a modelo mineira Paola Antonini, a cantora baiana Agnes Nunes e a amazonense e fenômeno do TikTok, Ruivinha de Marte.

A campanha, que tem como tema a alegria de encontrar quem a gente ama, destaca a sensibilidade que o final de ano carrega, por isso elas recriam uma dinâmica de amigo secreto, um clássico da época de festividades.

“A Agnes, a Paola e a Ruivinha são figuras muito únicas dentro do trabalho que cada uma delas desenvolve. Reunir esses nomes nessa campanha reforça a pluralidade de linguagens com as quais a Melissa dialoga, além da autenticidade que elas carregam e que é uma característica que a marca também leva”, diz Raquel Scherer, gerente geral da marca.

Na troca de presentes entre as famosas, o destaque fica por conta dos modelos Melissa Shiny e Shiny Heel, Melissa Glitz, Melissa Brightness e Melissa Beach Slide Next Gen Shiny, que foram as Melissas escolhidas por elas para presentearem umas às outras. Ao todo, são nove os modelos que compõem a coleção e materializam o clima comemorativo das festas que encerram o calendário anual.

Para refletir bem o espírito da época, as sandálias trazem a intensidade do brilho ao mesmo passo que a cartela de cores passeia por tons pastéis, dando equilíbrio entre a luminosidade dos detalhes e a suavidade das tonalidades.

Com opções de sandálias flat e com salto, a Melissa apresenta diferentes possibilidades de presentes com várias faixas de preço. Além das sandálias, a coleção Happy Holidays traz combos de produtos, como combinações de calçados acompanhados de bolsas (mini tote bag e clutch).

Para deixar a coleção ainda mais especial, a marca conta com um acessório extra para o final de ano, os headphones, que estão disponíveis em três combinações tricolores por meio de uma mecânica comercial exclusiva para o Natal dos Clubes Melissa.

Para mais informações sobre a nova coleção e para adquirir, além de presentear quem você ama, só acessar a página da coleção.