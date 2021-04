Saiba o que não pode falta no enxoval de 1 ano do seu bebê; Especialista dá dicas dos itens essenciais

Melissa Biscoto, CEO da Mel Personal Shopper e influenciadora, é especialista em enxovais

Após os primeiros meses de vida do bebê, depois do parto, primeiras papinhas e os engatinhar, as mamães precisam se preparar para uma nova fase: refazer o enxoval. E para ajudar nesse novo desafio, Melissa Biscoto, CEO da Mel Personal Shopper e influenciadora, é especialista nessa tarefa, desde itens essenciais até situações, como o desfralde.

“Recebo muitas mensagens de futuros pais que não sabem o que comprar nessa nova etapa, e foi assim que surgiu essa necessidade de criar o serviço de consultoria de enxoval kids, que é totalmente personalizado, para a idade de cada criança”, contou Melissa.

Quando o bebe está próximo de completar o primeiro ano, já é hora de pensar em refazer o enxoval, mas agora um kids. Isso porque a grande maioria das mamães e papais compram itens só até para o primeiro ano do bebê.

O primeiro passo são as roupas. “É importante observar a idade que a criança vai estar em cada estação do ano. Roupas meia estação são curinga e podem ser usadas o ano inteiro dependendo da região. Tem mãe que gosta de comprar muito, outras são mais comedidas. E tem vários fatores que devem ser analisados, por exemplo: se a criança irá iniciar ou já está na escola, se esta tem uniforme ou não e também a vida social de cada família”.



“Se seu filho ainda não está andando, vai começar em breve. Então, prefira calçados com sola e que deem firmeza nos pés. Um bom calçado pode ajudar o bebê a trocar passinhos com mais facilidade. A mesma coisa com o desfralde, entre 2 e 3 anos é mais comum, aproveite para comprar também um estoque de calcinhas ou cuecas”, contou.

“É por isso que a consultoria é importante, pois assim como no enxoval do bebê, no enxoval kids as mamães também têm bastante dúvida na hora da escolha dos produtos e quantidades. Com esse atendimento é mais fácil identificar quais itens vão atender melhor cada família, até porque tudo vai variar de acordo com orçamento e estilo de vida do casal”, finaliza Melissa.