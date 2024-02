Meio milhão de pessoas deve viajar pela Rodoviária do Rio neste Carnaval

Para receber os turistas e entreter os passageiros que aguardam pelo embarque, o terminal promoverá uma série de ações culturais e de utilidade pública como uma exposição da Mangueira do Amanhã, com peças do carnavalesco Milton Cunha, presente na ocasião e apresentação de passistas mirins da Escola de Samba Mirim da Mangueira

Do dia 8 ao dia 19 de fevereiro, a Rodoviária do Rio deverá registrar 493.006 viajantes em suas instalações. As 41 viações programaram quase 16193 mil ônibus nesse período para atender ao grande movimento de saída do Rio. 4048 extras A sexta-feira (09/02) será o dia com maior saída da cidade com 32381 mil embarques e 33 mil desembarques. Quem quiser viajar deve garantir a sua passagem com antecedência visto que esse é um dos períodos com maior movimentação do ano. Os destinos mais procurados são as cidades praianas, serranas e da Costa Verde do Estado do Rio, além de MG, SP e ES. Estas últimas regiões também são responsáveis pelo maior número de desembarques de turistas que devem passar o feriado de Carnaval no Rio.

Para recepcionar os passageiros com a alegria típica da festa carioca e tornar a espera pelo embarque ainda mais agradável, a Rodoviária do Rio e a Mangueira do Amanhã (projeto ..) farão um grande evento de carnaval gratuito. De 27/02 …. apresenta no embarque superior com muito samba, chorinho e distribuição de brindes como pinturas do Rio confeccionadas ao vivo e muito mais.

Ações de esclarecimento à população também ocorrem no terminal. A Secretaria Estadual de Direitos Humanos promoverá a ação Empoderadas no setor de desembarque.. O AA (Alcoólicos Anônimos) atenderá de .. a … no alerta aos malefícios do uso abusivo de bebidas alcoólicas. A FIA também programou a distribuição de pulseiras de identificação para a ação de esclarecimento aos pais sobre desaparecimento de crianças na quinta feira.

A concessionária que administra o terminal recomenda que os passageiros saiam de casa com, pelo menos, 1h de antecedência ao horário de seu embarque. Alterações foram feitas pela Prefeitura do Rio nos acessos ao terminal, principalmente com mudanças como obloqueio de ônibus urbanos pela av Francisco Bicalho e rodrigues Alves. A empresa já solicitou aos órgãos públicos que intensifiquem as ações de combate às irregularidades nos arredores da Rodoviária do Rio e, principalmente, que promova uma solução no viário para melhor fluidez do trânsito do entorno.

Quem não comprou passagem ainda pode viajar. Mas a recomendação é garantir logo o bilhete. No site oficial da Rodoviária do Rio (www.rodoviariadorio.com.br) é possível verificar a disponibilidade de horários, valores e destinos e comprar as passagens on-line.