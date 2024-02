Meeting 2024: “Geração de Valor” foi o tema do evento anual do escritório de advocacia Silva e Freitas

Evento anual do escritório Silva & Freitas Sociedade de Advogados, reuniu conhecimento alto impacto e entretenimento

Montes Claros, a cidade matriz do escritório Silva & Freitas, foi palco mais uma vez do aguardado evento anual, o Meeting 2024. Em sua 7ª edição, o encontro teve como tema central a “Geração de Valor”, reunindo sócios e colaboradores de todas as unidades da empresa em um dia repleto de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da cultura organizacional.

“Achamos essencial reunir todas as unidades em um dia que startamos o ano. Além dos treinamentos, é o momento de apresentar o nosso planejamento anual a todos os colaboradores. O meeting é dia de conectar com os “Silvaefreiters”, e fortalecer ainda mais a nossa cultura que é baseado na nossa missão, visão e valores “, destacou Sabrina Araújo, executiva de operações da empresa.

Com uma programação diversificada, o Meeting 2024 proporcionou conhecimento de alto impacto e momentos de entretenimento e interação entre os colaboradores. O evento teve início com o tradicional credenciamento que remetia aos valores e um acolhedor café da manhã para receber os participantes.

O pontapé inicial no evento aconteceu com a apresentação da Carta dos Sócios, seguida por uma dinâmica de movimento conduzida por um educador físico, preparando o corpo e a mente dos colaboradores para um dia intenso de atividades, no qual o entretenimento também teve espaço garantido, com um show circense repleto de malabarismos, mágicas e pernas de pau, proporcionando momentos de descontração e alegria entre os participantes.

O bloco de palestras iniciou-se com a apresentação do tema “Muito Prazer, Valor”, conduzida pela executiva de operações Sabrina Araújo, trazendo clareza e transparência sobre o foco da empresa para o ano de 2024. A manhã prosseguiu com dinâmicas em grupo, palestras e o emocionante momento “Eu Reconheço o Seu Valor”, onde os próprios colaboradores enviaram mensagens de reconhecimento aos colegas através da Plataforma de Comunicação Interna.

Entretanto, o evento gerou grandes expectativas em torno das palestras dos sócios Fillipe Freitas e Mateus Silva. Com o tema “Pessoas de Valor”, Fillipe destacou a importância do autoconhecimento na jornada de desenvolvimento pessoal, oferecendo um panorama esclarecedor da filosofia japonesa “Ikigai”, que aborda o significado de “razão de viver” ou “propósito da vida”. O empresário enfatizou que a superação das resistências exige coragem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mateus Silva encarou o desafio de discutir o tema “Gerador de Resultados” de forma inovadora, começando sua apresentação ao som de “Deixa a Vida Me Levar”, um dos sucessos do cantor Zeca Pagodinho. Sua intenção foi instigar os participantes a não se entregarem à passividade diante das circunstâncias, mas sim, a traçarem ativamente o caminho para alcançar resultados através de processos bem definidos: pensamentos, sentimentos, ações e resultados. O empresário ressaltou a importância de estabelecer objetivos claros e fundamentar-se nas quatro inteligências humanas: física, emocional, mental e espiritual.

A exposição do planejamento e das metas para o ano de 2024, apresentados pelas executivas Sabrina Araújo e Daniela Rodrigues também foram pontos altos do Meeting. A executiva de negócios Daniela Rodrigues, conduziu uma dinâmica especial, levando os colaboradores para uma área externa, em contato com a natureza, para refletirem sobre o futuro da empresa. O evento foi encerrado com a emocionante ação “Plantando Vitórias”, com a entrega de plantas aos colaboradores, simbolizando o crescimento e sucesso da equipe.

O Meeting 2024, planejado pela equipe estratégica desde agosto de 2023, demonstrou mais uma vez o compromisso da empresa em promover o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, além de fortalecer os laços e a cultura organizacional. O dia mais esperado do ano finalizou com um animado Happy Hour, selando o alinhamento e foco no sucesso do Silva & Freitas.