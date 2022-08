Médico Diego Santos explica como mudar estilo de vida e permanecer saudável

A falta de exercícios na rotina já é o quarto principal fator de risco para a mortalidade em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)

“Muitas pessoas podem até achar isso repetitivo, mas é verdade: a prática regular de atividade física é essencial para a promoção da saúde e qualidade de vida.” Essas foram as palavras escolhidas pelo nutrólogo Diego Santos para reforçar os diversos benefícios de quem se mantém sempre em movimento.



Porém, o que poucos sabem é que a iniciativa de frequentar academias, empenhar-se nos esportes ou mesmo fazer simples caminhadas pode funcionar como um remédio extremamente eficiente contra a insônia, a ansiedade e o estresse, além de melhorar o ânimo e estimular o convívio social.

Para o profissional pernambucano, considerado o novo queridinho dos famosos, além da ginástica, a ingestão de água e a alimentação equilibrada também são a chave para o bem-estar

As vantagens vão além de manter ou perder peso, entre as quais estão a redução do risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes, câncer de mama e de cólon, depressão e quedas em geral. “Viver bem e disposto não tem preço”, afirmou em contato com o site.

Diego Santos

Para o profissional pernambucano, considerado o novo queridinho dos famosos, além da ginástica, a ingestão de água e a alimentação equilibrada também são a chave para o bem-estar e o bom funcionamento não apenas do intestino, mas de todo o corpo.