Médico de Alta Performance, amigo e sócio de Felipe Titto, Neto Scardovelli, afirma: “A constância traz resultados efetivos em todas as áreas”

Se há um meio em que muitos buscam milagres e soluções do dia para a noite é no emagrecimento. Mas o médico e empresário, Neto Scardovelli, não faz falsas promessas. Ele, que também precisou passar pelo seu próprio processo de transformação, oferece aos seus pacientes o melhor caminho, com um passo a passo completo e sem atalhos. “Meus pacientes sabem que fui estudar essa área da medicina, justamente porque não queria continuar gordo e estava cansado de falsas promessas. Sempre digo que eu fui o meu primeiro paciente”, afirma.

Com uma linguagem direta e totalmente baseada em uma medicina de evidência, Scardovelli conquistou mais de 200 mil seguidores no Instagram

Estudioso constante, Scardovelli se declara um defensor do básico. Segundo ele, não são necessários métodos mirabolantes para atingir o tão sonhado objetivo. Para emagrecer e conseguir a tão difícil manutenção do peso, é preciso fazer o básico bem-feito mas principalmente tomar consciência e entender que o processo é mais importante que apenas o resultado. Porém, muitos preferem não ouvir esse tipo de orientação.

É mais fácil seguir falsas promessas de resultados rápidos, porém passageiros, do que se dedicar em um processo que demanda mudanças e abdicação de muitas coisas. No entanto, o caminho para alcançar resultados efetivos é um só. Quanto mais caminhos periféricos, mais tempo a pessoa perde na sua jornada, e mais frustrada ela fica.

"Através da reeducação alimentar e da mudança de hábitos, consegui encontrar equilíbrio na saúde pessoal e profissional," afirma o empresário e sócio de 16 empresas

Neto Scardovelli, um médico renomado em sua área, hoje conta com uma grande demanda de pacientes, possui uma lista de espera com mais de 1000 pessoas aguardando para receber acompanhamento e obter o resultado esperado. O médico que atende em seu consultório na cidade de Balneário Camboriú – SC, já impactou e gerou transformação em milhares de pessoas, dentre elas alguns famosos como Tata Estaniecki, Babi Muniz, Luciano Szafir, Júlio Rocha, Giulliano Puga, Júnior Rostirola e o ator e empresário Felipe Titto, que iniciou como paciente e se transformou em um amigo e sócio de Scardovelli.

Com uma história incrível de superação, por ser um ex-gordo com diversas comorbidades, Neto afirma que é possível atingir sucesso em todas as áreas por meio de uma simples decisão. “Através da reeducação alimentar e da mudança de hábitos, consegui encontrar equilíbrio na saúde pessoal e profissional,” afirma o empresário e sócio de 16 empresas.

O melhor resultado não vem do dia para a noite, mas é aquele que é construído dia a dia, gradativamente, aos poucos, sem parar

O médico preferiu seguir um caminho diferente de muitos de seus colegas. Com uma linguagem direta e totalmente baseada em uma medicina de evidência, Scardovelli conquistou mais de 200 mil seguidores no Instagram e iniciou, em 2022, seu Podcast “Levanta a Bunda Gorda do Sofá”, onde conversa com médicos, empresários e pacientes que atingiram a alta performance.

Seu jeito único e seus resultados têm chamado atenção e admiração por onde passa, ou seja, uma transformação real envolve não apenas o emagrecimento, mas todas as áreas da vida. A constância e disciplina na aplicação de bons hábitos é o que leva as pessoas a incríveis resultados.

O melhor resultado não vem do dia para a noite, mas é aquele que é construído dia a dia, gradativamente, aos poucos, sem parar.

“Eu entendo a mente gorda, porque eu fui gordo. O desespero te leva a cometer muitas coisas sem sentido. E nesse caminho ainda existe o encontro com ‘profissionais’ que abusam da fragilidade do momento, incentivando o investimento de tempo, dinheiro e energia em algo que eles já sabem que não será sustentável”, diz Neto.

Um emagrecimento definitivo e saudável demanda tempo, dedicação e rotina. Não busque alternativas. Busque uma solução. Ainda que demande tempo, valerá a pena.