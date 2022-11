Médico das celebridades, Dr. Danilo Bravo, dá detalhes de procedimento que foca na beleza natural

Recentemente, a ex-BBB e influencer, Ivy Moraes, passou pelo consultório do especialista



Com o passar dos anos, é natural que haja o envelhecimento. Por isso, cada vez mais mulheres buscam tratamento com a toxina botulínica para realçar a beleza natural. Entre as adeptas ao tratamento, está a ex-BBB, Ivy Moraes.

Ivy Moraes apresentou aos seus seguidores do Instagram o resultado após procedimentos (Foto: Reprodução)

O responsável pelo procedimento na influenciadora foi o especialista na área e cirurgião geral, doutor Danilo Bravo. Segundo ele, as intervenções nela foram muito sutis, pois ele preza pela naturalidade da beleza. “Foi feito preenchimento de mandíbula e mento, para proporcionar simetria no rosto, preenchimento dos lábios realçando o seu sorriso, botox para as marcas de expressões e sculptra que é um bioestimulador de colágeno, que melhora a textura e contorno do bumbum, além de diminuir as celulites”, destacou.

Doutor Danilo Bravo é o responsável pelos procedimentos em famosas como Ivy Moraes (Foto: Reprodução)

Ainda em sua primeira consulta, o especialista avaliou e indicou que ela fizesse o processo com foco em realçar da beleza natural, tornando o procedimento mais natural em áreas como mandíbula e lábios. Já na região do bumbum foi feita a aplicação do bioestimulador de colágeno sculptra, trazendo firmeza e sustentação, além de melhorar o aspecto da pele, diminuindo a flacidez.

O procedimento garante o realce ao sorriso, além de eliminar as marcas de expressão (Foto: Reprodução)

Com mais de quatro milhões de seguidores somente no Instagram, Ivy exibiu o novo procedimento. Ela também exaltou o resultado e relatou que está ansiosa para fazer novamente o procedimento que realça o bumbum.

Entretanto, o especialista alerta que o processo não é recomendado para gestantes. Em média, o período de retoque é de até cinco meses para o botox, de oito a 12 meses o preenchimento e de até um ano o sculptra.